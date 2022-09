Chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 pour les futurs smartphones d’entrée de gamme ?

Actuellement, seuls les processeurs haut de gamme profitent d’une refonte de leur nomenclature au sein de la société Qualcomm. En effet, après les Snapdragon 888 et Snapdragon 888+, l’entreprise a décidé de changer le nom de ses puces pour Snapdragon 8 Gen 1 et Snapdragon 8+ Gen 1. Il semble que la tendance soit la même pour les prochains Soc destinés à être intégrés au sein des téléphones portables d’entrée de gamme. Cela permettrait notamment de mieux s’y retrouver notamment pour les utilisateurs en harmonisant ainsi les différentes séries. Les mobiles de milieu de gamme vont bientôt profiter des premières puces Snapdragon 7 Gen 1.

Les caractéristiques techniques du Snapdragon 6 Gen 1 en fuite

C’est sur un message posté par Evan Blass, pronostiqueur particulièrement bien renseigné, sur le réseau social Twitter que l’on peut voir certaines caractéristiques techniques du futur Soc Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Il embarque plusieurs cœurs dont le principal serait cadencé à 2,2 GHz au maximum. La partie CPU serait associée à un GPU Adreno. L’ensemble pourrait supporter jusqu’à 12 Go de mémoire vive soit autant que les mobiles haut de gamme actuellement disponibles. Des améliorations au niveau de la connectivité sont aussi attendues. En effet, si on en croit la fuite, il semblerait que le processeur soit capable de gérer un signal Wi-Fi 6E pour des très hauts débits avec un routeur compatible. La fréquence de rafraîchissement de l’écran à un maximum de 120 Hz serait également prise en charge ainsi que la capacité à pouvoir filmer jusqu’à une définition Ultra HD en HDR. Les capteurs jusqu’à 48 mégapixels seraient supportés pour des photos encore mieux définies et pour capturer plus de détails.

À l’heure de l’écriture de ces lignes, nous attendons la présentation officielle de la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 mais gageons que celle-ci ne devrait pas tarder, ne serait que pour éviter de faire de l’ombre au futur chipset Snapdragon 8 Gen 2 dont l’annonce pourrait être faite courant le mois de novembre, décembre au plus tard. Avec ce nouveau processeur, le fabricant de téléphones portables vont pouvoir proposer des fonctionnalités plus performantes et plus pertinentes pour les appareils les plus abordables ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les futurs utilisateurs.