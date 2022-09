Xiaomi 12 : une réduction de -32% fait chuter son prix !

Voici la meilleure offre pour acheter le Xiaomi 12 à petit prix !

Envie d'un smartphone premium pour attaquer la rentrée de septembre du bon pied ? Nous vous conseillons de vous intéresser au Xiaomi 12. Ses performances et sa fiche technique vont vous séduire autant que cette offre promotionnelle qui fait baisser son prix. En effet, vous le trouverez au meilleur prix en ce moment sur le site de Rakuten. Une remise de -32% fait baisser son prix pour notre plus grand bonheur. Cette dernière est accessible à tout le monde, aucune condition ne s'applique pour en profiter.

Si vous ne connaissez pas le site de Rakuten, sachez que chez ce marchand vos achats vous rapportent de l'argent. Ainsi, grâce à votre Xiaomi 12 recevez 30.17€ sur votre cagnotte. Cette dernière pourra être utilisée pour faire baisser le prix de votre prochaine commande. Ce téléphone neuf vous sera livré gratuitement à domicile par le marchand. Alors qu'attendez-vous pour craquer ?

Toutes les PROMOS smartphones chez Rakuten

Les performances et caractéristiques du Xiaomi 12

Le Xiaomi 12 à prix canon est gris. Il pèse 180 g et a pour dimensions 152.7 x 69.9 x 8.16 mm. Sur le plan de la connectique, il comprend un port USB Type-C 2.0. Le portable est double SIM (nano SIM). Les 12 est un smartphone doté d'un écran Amoled de 2400 X 1080 px de définition, d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et de 6,28 pouces de diagonale. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un lecteur d'empreinte digitale et d'un moteur de reconnaissance faciale pour le déverrouiller.

Voilà quelques infos qui intéresseront les photographes passionnés : les 12 embarque quatre modules photos, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 50 Mpx et par une ouverture relative de f/1.8. En ce qui concerne le deuxième objectif arrière, il intègre une résolution de 13 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière possède pour sa part 5 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. L'objectif avant propose, lui, 32 Mpx de résolution. Un stabilisateur électronique vous assurera la qualité de vos photos. Par le biais de ce mobile, vous pourrez éditer ou enregistrer des clips vidéo en 8K@24 fps.

Du point de vue des performances, nous retrouvons une puce Snapdragon 8 Gen 1, épaulée par une RAM de 8 Go et par un espace de stockage de 256 Go. L'appareil possède un processeur 8 cœurs cadencé à 3 GHz. Cet appareil est également équipé d'une puce graphique Adreno 730. Pour ce qui est du réseau et de la connectivité, l'appareil est doté de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6 (ax). Le portable utilise Android 12. Pour recharger votre mobile en un rien de temps, vous apprécierez la charge rapide 67 W et la charge sans fil. Sa batterie intègre une capacité de 4 500 mAh.