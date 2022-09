IFA 2022 : Nokia lance les nouveaux smartphones Nokia X30 et Nokia G60, tous les deux compatibles 5G

Le nouveau smartphone Nokia X30 5G profite d’un cadre en aluminium 100% recyclé avec un dos en plastique recyclé à 65%. Son emballage est également conçu avec du papier 100% certifié FSC et 94% recyclé avec une taille réduite afin de diminuer les rejets de CO2 causé par le transport. Techniquement, il s’appuie sur un processeur Qualcomm Snapdragon 695 et sur un écran de 6,43 pouces AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Il embarque un capteur photo principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement pour limiter les bougés avec un autre objectif de 13 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle sur 123 degrés et une caméra à l’avant avec un capteur de 16 mégapixels pour se prendre en selfie. L’appareil est Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 et NFC. Il est équipé d’une batterie d’une capacité de 4200 mAh supportant la charge à 33 watts. Il a des dimensions de 158,9x73,9 mm pour une épaisseur de 7,99 mm et un poids de 185 grammes. L’appareil est certifié totalement étanche, IP67.

Nokia G60 5G, une fiche technique modeste mais intéressante

Pour sa part, le Nokia G60 5G est un modèle plus abordable aussi bien financièrement que techniquement. Il s’appuie sur le même chipset que le Nokia X30 5G avec 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go d’espace de stockage extensibles via une carte mémoire. Il est donc compatible 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 et NFC. Il dispose d’un écran de 6,58 pouces LCD avec une encoche pour la caméra frontale qui a un capteur de 8 mégapixels. Au dos, on trouve un capteur principal de 50 mégapixels non stabilisé et deux autres capteurs de 5 et 2 mégapixels pour, respectivement, faire des photos en mode ultra grand-angle et optimiser les portraits. Le mobile est alimenté par une batterie ayant une capacité de 4500 mAh avec une charge à 20 watts maximum. Il y a un port audio jack. Le mobile mesure 165,99x75,93 mm pour un profil de 8,61 mm et un poids de 190 grammes. Certifié IP52, il peut uniquement résister aux éclaboussures. Le Nokia G60 5G dispose d’un dos en plastique 100% recyclé avec un cadre qui est recyclé à 60%. Il bénéficie de 3 ans de mises à jour du système Android, 3 ans de mises à jour de sécurité et 3 ans de garantie sur les composants.

Le nouveau smartphone Nokia X30 5G est proposé en bleu ou blanc en deux versions de 6+128 Go ou 8+256 Go à partir de 529 €. De son côté, le Nokia G60 5G est aussi disponible avec deux configurations distinctes embarquant 4+64 Go ou 4+128 Go pour un prix de base de 319 €.