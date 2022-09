Les Huawei Nova 10 et Nova 10 Pro désormais officiels limités à la 4G bientôt disponibles

La marque Huawei a profité du salon IFA 2022 pour présenter aux pays européens ses nouveaux smartphones de milieu de gamme/Premium, les Nova 10 et Nova 10 Pro. Après avoir été annoncés en Chine, ils seront prochainement disponibles à partir de 499 € mais toujours limités à la 4G et sans les Google Mobiles Services.

Après une annonce prévue uniquement pour le marché chinois, nous avons pu voir les Nova 10 et Nova 10 Pro qui se ressemblent beaucoup extérieurement. Huawei a effectivement profité du salon IFA à Berlin pour exposer les appareils et préciser les conditions de commercialisation. La version Pro est très légèrement plus grande que la version standard et propose un bloc d’optiques qui ressort un peu plus que sur le Nova 10. Ils sont tous les deux déclinés en argent, noir, violet ou vert. Ils sont animés par le système Android en version spéciale avec une surcouche EMUI 12 sans les Google Mobiles Services.

Une fiche technique intéressante pour le Huawei Nova 10

Le smartphone Huawei Nova 10 est donc légèrement plus compact que la version Pro. Il a des dimensions de 162,18x73,91 mm avec un profil de 6,88 mm pour un poids de 168 grammes. Il utilise le processeur Qualcomm Snapdragon 778G version 4G avec 8 Go de mémoire vive et une capacité de stockage interne de 128 ou 256 Go sans possibilité d’étendre la mémoire avec une carte microSD. Il embarque un écran légèrement plus petit que la version Pro soit 6,67 pouces sur une dalle AMOLED qui est incurvée avec une définition de 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. Pour les photos et les vidéos, il propose la même configuration que la version Pro soit un capteur principal de 50 mégapixels, un objectif de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et un module dédié à la profondeur de champ et optimiser les portraits. À l’avant, il bénéficie d’un capteur de 60 mégapixels. Le mobile est alimenté par une batterie ayant une capacité de 4000 mAh supportant la charge à 66 watts.

Huawei Nova 10 Pro, à fond sur les selfies

Le Huawei Nova 10 Pro, pour sa part, est équipé d’un écran AMOLED plus grand mesurant 6,78 pouces incurvé avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et affichant une définition supérieure au Nova 10, de 1200x2652 pixels. Le mobile est alimenté aussi par une puce Qualcomm Snapdragon 778G version 4G. Il y a 8 Go de mémoire avec 128 ou 256 Go sans possibilité d’étendre la capacité de stockage.

Pour le multimédia, la configuration est donc identique à l’arrière mais à l’avant, en plus du module de 60 mégapixels, il y a un autre de 8 mégapixels pour prendre des images en mode ultra grand-angle. Le smartphone est capable de filmer avec une définition Ultra HD à l’avant. La batterie a une capacité de 4500 mAh pouvant supporter la charge à 100 watts afin d’assurer une recharge rapide. Le Nova 10 Pro mesure 164,24x74,45 mm pour 7,88 mm d’épaisseur avec un poids de 191 grammes.

Le smartphone Huawei Nova 10 Pro est annoncé à un prix de 699 € tandis que le Huawei Nova 10 est proposé à 499 € pour une disponibilité courant octobre avec le début des précommandes à partir du 26 septembre.