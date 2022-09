Promo exceptionnelle  : -30 % pendant un an sur la Bbox Must Fibre de Bouygues Telecom !

Profitez de l'offre promotionnelle du moment chez Bouygues Telecom : vous pouvez bénéficier de 30% de réduction les 12 premiers de votre abonnement à la Bbox must ! Dans cet article, on vous présente cette offre exceptionnelle, prolongée jusqu'au 23 octobre prochain, ainsi que tous les avantages associés.

La Bbox must : une remise de 25€ par mois pendant 1 an

L'opérateur Bouygues Telecom vous offre la possibilité de faire des économies sur votre facture mensuelle relative à la Box. En effet, vous pouvez bénéficier d'une réduction mensuelle de 25€ la première année de votre contrat Bbox Must avec la fibre ! Ainsi, vous verserez la somme de 15,99€ par mois les 12 premiers mois de votre abonnement avant de retrouver le tarif mensuel de base, à savoir 40,99€.

Cette offre exceptionnelle est valable pour toute première souscription et en cas d'éligibilité. Elle implique en outre de vous engager sur un délai minimal de 12 mois. En ce qui concerne les frais annexes, la mise en service sera facturée 48€ et la résiliation, 59€.

Pour en profiter, il vous faudra souscrire à l’abonnement Bbox must de Bouygues Telecom avant le dimanche 23 octobre, minuit.

Une offre all-inclusive : Internet, TV, téléphone

Bouygues Telecom propose une formule vous permettant d'apprécier de nombreux avantages : la Bbox Must avec la fibre ! En effet, cette dernière couvre les domaines suivants : Internet, TV et téléphone pour un confort optimal et une offre complète.

Concernant Internet, il vous suffit d'installer la fibre chez vous - si ce n'est pas déjà fait - puis de configurer votre WiFi en suivant les étapes explicatives via l'application Bouygues Telecom dédiée à cet usage. Vous pourrez alors profiter d'un débit ultra puissant afin que chacun puisse vaquer à ses occupations sans compromettre la navigation des autres membres du foyer. Jeux vidéo, télétravail, séries, etc., vous pourrez toutes et tous surfer sur le net en même temps et en toute sérénité, quelle que soit votre activité du moment !

Du côté de la télévision, la Bbox Must se montre à la pointe de la technologie :

un décodeur 4K pour une haute qualité d'images,

une télécommande qui change de chaînes sur simple demande,

la possibilité d'intégrer toutes vos applications préférées (Prime Video, CANAL+ ou encore Netflix)

plus de 180 chaînes disponibles pour satisfaire tous les goûts

Vous pourrez également bénéficier de différents services vous permettant notamment d'enregistrer vos émissions afin de les voir en replay, de mettre votre programme sur pause pour palier à tout imprévu sans rater votre série en cours, etc.,.

De plus, les amateurs de musique vont adorer cet avantage supplémentaire que propose Bouygues Telecom : si vous souhaitez vous abonner à Spotify Premium, les 3 premiers mois vous sont offerts ! Vous paierez ensuite ce dernier la somme de 9,99€ chaque mois.

Enfin, avec la Bbox Must, vous aurez l'opportunité d'appeler de façon illimitée les numéros métropolitains et des DOM (hors mobiles de Mayotte), mais aussi les fixes de plus de 100 destinations internationales ! Découvrez le détail des pays inclus dans l'offre sur le site officiel de Bouygues Telecom.