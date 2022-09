Forfait mobile pas cher pour les French Days : quatre promotions avec 30Go d'internet à moins de 7€

Découvrez dans cet article quatre offres promotionnelles mises en avant par les opérateurs Prixtel, Coriolis Telecom, Cdiscount Mobile et Syma Mobile : 30Go à prix cassé la première année de votre abonnement ! Disponibles durant les French Days , ces offres sont sans engagement ; on vous les présente dans cet article !

Des offres promotionnelles avec l'illimité

Les opérateurs Prixtel, Coriolis Telecom, Cdiscount Mobile et Syma Mobile proposent chacun un forfait en promotion avec 30Go pour surfer sur le net en France métropolitaine. L'ensemble de ces offres est sans engagement, vous permettant ainsi de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans frais.

Quel que soit le forfait 30Go que vous choisirez, vous bénéficierez de l'illimité pour communiquer sans compter aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'Union européenne - DOM inclus ! Les offres de Syma Mobile et de Cdiscount Mobile vous permettent en plus de communiquer de manière illimitée depuis l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège !

Avec Syma Mobile, vous aurez également la possibilité d'émettre des appels, SMS et MMS depuis la Métropole vers les DOM à votre guise et sans surcoût.

Les forfaits 30Go dès 6,99€

Les forfaits mobile 30Go des opérateurs Prixtel, Coriolis Telecom, Cdiscount Mobile et Syma Mobile bénéficient d'une réduction mensuelle de 3€ la première année d'abonnement. Ainsi, vous pouvez profiter de 30Go au prix de 6,99€ par mois au lieu de 9,99€ !

Avec Prixtel et son offre Le petit (de 30Go à 50Go), neutre en CO2, vous bénéficierez par ailleurs de 10Go (inclus) lors de vos séjours au sein de l'Union européenne et des DOM. Coriolis Telecom, quant à lui, propose 9Go pour rester connecté lors de vos séjours à l'étranger (UE/DOM). Syma Mobile et Cdiscount Mobile offrent tous deux la possibilité de vous connecter depuis les pays de l'UE et les DOM, mais aussi depuis l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège ! Syma Mobile vous fournit 5Go et Cdiscount Mobile, jusqu’à 10Go.

L'offre 30Go de Syma Mobile vous ouvre également l'accès à l'option "appels internationaux". Vous pourrez en profiter gratuitement !