Galaxy A23 5G et Galaxy A13 5G : les deux nouveaux Smartphones pas chers de Samsung

Si vous aimez les designs épurés et les lignes simples, le Galaxy A13 5G semble tout indiqué notamment grâce à son dos qui accueille les capteurs photo à fleur et sans aucun îlot spécifique, surplombant le reste de l’arrière de l’appareil, comme c’est le cas sur le Galaxy A23 5G. En outre, il est un tout petit peu moins lourd, faisant 195 grammes contre 197 grammes pour le Galaxy A23 5G. Il est toutefois un peu plus épais avec 8,8 mm de profil contre 8,4 mm. Les deux disposent d’une batterie ayant une capacité de 5000 mAh et ils peuvent se recharger à la même vitesse.

Lequel est le plus puissant et quelles sont les configurations pour les photos ?

Les meilleures performances sont disponibles sur le Galaxy A23 5G puisqu’il dispose d’un processeur Qualcomm Snapdragon 695 contre un chipset MediaTek Dimensity 700 sur le Galaxy A13 5G. Les deux sont dotés de 4 Go de mémoire vive avec une capacité de 64 Go de mémoire interne. Celle-ci peut être étendue avec une carte mémoire micro SD jusqu’à 1 To ce qui laisse de quoi voir venir. Pour prendre des photos, ils ont tous les deux un capteur principal de 50 mégapixels. Ils embarquent également deux capteurs de 2 mégapixels pour optimiser les portraits et réaliser des prises de vue en mode macro, c’est-à-dire, extrêmement proche des sujets. Le modèle Galaxy A23 5G est équipé, en plus d’un capteur ultra grand-angle de 5 mégapixels. Il y a un objectif de 8 mégapixels à l’avant de ce dernier alors qu’il s’agit d’un module de 5 mégapixels en frontal du Galaxy A13 5G.

Quel est l’écran le plus remarquable et quelle connectivité embarquée ?

L’écran le plus intéressant est intégré sur le Galaxy A23 5G avec une dalle de 6,6 pouces LCD avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz au maximum. La dalle LCD du Galaxy A13 5G peut monter jusqu’à 90 Hz avec une définition moindre, de 720x1600 pixels, soit avec une lisibilité inférieure. Tous les deux sont compatibles 5G et proposent du Wi-Fi 5 ainsi que du NFC. Ils ont une prise audio jack pour brancher directement un casque et peuvent supporter deux cartes SIM simultanément. Pour authentifier leur propriétaire, les deux mobiles disposent d’un lecteur d’empreinte digitale sur le profil.