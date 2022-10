Toutes les caractéristiques du prochain Vivo X90 dévoilées avant sa présentation officielle

La nouvelle série phare de la marque Vivo sera les X90. Ils viendront succéder aux X80 actuellement commercialisés. En France, nous n’avons eu droit qu’au modèle X80 Pro de Vivo qui offre d’excellentes performances et une très haute qualité photo notamment grâce à un traitement des images extrêmement poussé et des objectifs développés par Zeiss, le partenaire photo. La série X90 sera composée des modèles X90, X90 Pro et X90 Pro+, pour la Chine et espérons-le aussi pour les autres marchés dont la France. Récemment, des indiscrétions sont parvenues jusqu’à nous pour livrer quelques détails concernant la fiche technique du Vivo X90 Pro+. Aujourd’hui, c’est au tour du X90 d’être mis en lumière avec une fuite de sa fiche technique publiée par le pronostiqueur Digital Chat Station, très bien renseigné et au bilan particulièrement positif.

Quelle fiche technique pour le Vivo X90 ?

Selon Digital Chat Station, le Vivo X90 embarquera un chipset MediaTek Dimensity 9200 qui doit être officialisé courant novembre par le fondeur. Cette puce devrait permettre d’obtenir des performances accrues par rapport au MediaTek Dimensity 9000 installé dans le Vivo X80 tandis que le X80 Pro est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Le Vivo X90 aurait un écran avec une dalle AMOLED sans que l’on sache quelle diagonale il aura exactement. Il profiterait d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz au maximum. L’appareil devrait disposer d’une batterie de 4700 mAh ce qui devrait lui apporter une autonomie convenable, mais le fait intéressant est qu’il pourrait supporter la charge à 120 watts ce qui lui permettrait de se recharger complètement en moins de 20 minutes.

Quels capteurs photo à l'intérieur ?

Pour la partie photo, le Vivo X90 serait équipé d’un capteur photo principal au dos de 50 mégapixels. Un capteur de 13 mégapixels serait là pour gérer les prises de vue en mode ultra grand-angle alors qu’un dernier objectif de 12 mégapixels. Le téléphone pourrait embarquer la puce de traitement d’image V2 pour l’aider à optimiser les photos à l’image des X80 qui bénéficient de la puce V1+. L’appareil pourrait être étanche à l’eau et à la poussière, sans toutefois afficher la certification IP68 en tant que telle. Il reste encore pas mal de temps avant la présentation officielle de la nouvelle série des Vivo X90 et d’ici là, il est possible que d’autres informations nous parviennent.