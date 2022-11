Prochaine série de smartphones realme 10, tout ce que nous savons

La marque chinoise realme devrait prochainement annoncer une nouvelle série numérotée de smartphones. Il s’agira de la série des realme 10. Elle devrait être composée des modèles realme 10, realme 10 Pro et realme 10 Pro+. Il est aussi possible qu’ils soient rejoints par d’autres déclinaisons, plus abordables, par exemple. En attendant, voici tout ce que nous savons leur sujet.

Selon plusieurs sources d’informations dont l’organisme TENAA chargé de certifier les appareils électroniques avant leur commercialisation, de nombreux détails des fiches techniques des realme 10 et realme 10 Pro+ semblent avoir fuité. En effet, il se pourrait que le realme 10 5G qui porte le numéro de modèle RMX3663 soit équipé d’un écran plat LCD IPS de 6,7 pouces affichant une définition de 1080x2400 pixels mais dont nous ne connaissons pas la fréquence de rafraîchissement. Il est possible qu’elle soit de 120 Hz au maximum. Il serait alimenté par un processeur mais dont on ne connaît pas le nom. Il se murmure qu’il pourrait s’agir d’un Soc MediaTek Dimensity 1080 mais sans certitude pour le moment. Il serait associé à 6, 8 et même 12 Go de mémoire vive avec des déclinaisons de 64, 128 ou 256 Go pour l’espace de stockage interne.

Pour prendre des photos, le mobile aurait un capteur principal de 108 mégapixels à l’arrière avec un capteur de 2 mégapixels pour l’optimisation des portraits. Pour se prendre en selfie, il y aurait un capteur frontal de 16 mégapixels derrière un poinçon. Le realme 10 est pressenti pour embarquer une batterie d’une capacité de 5000 mAh qui pourrait supporter la charge à 33 watts. L’appareil serait compatible Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC et 5G. Le lecteur d’empreinte digitale pour déverrouiller le smartphone serait installé sur le bouton de mise en veille. Il y aurait une prise audio jack 3,5 mm pour brancher un casque. Toutes ces rumeurs restent à être confirmées ou infirmées par la société lorsqu’elle présentera officiellement le realme 10.

Quelle fiche technique attendue pour le realme 10 Pro + ?

Pour sa part, le realme 10 Pro + aurait une configuration assez proche mais avec quelques détails plus significatifs. On pense à l’intégration d’une puce Dimensity 1080 avec 6, 8 ou 12 Go de mémoire vive ainsi que différentes configurations avec 64, 128, 256 et même 512 Go d’espace de stockage interne. La partie photo utilisera le même capteur principal, un 108 mégapixels mais il y aurait là un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels en plus du capteur d’optimisation de portraits de 2 mégapixels. Pour les selfies, le realme 10 Pro + disposerait du même objectif que le realme 10, soit un capteur de 16 mégapixels à l’avant. Plus de possibilités de prises de vue seraient possibles avec ce realme 10 Pro +.

Il pourrait disposer d’une batterie de 5000 mAh avec une charge plus rapide que le realme 10 puisqu’elle serait de 67 watts. Cela serait une progression par rapport au realme 9 Pro + qui a une batterie de 4500 mAh se chargeant à 60 watts. Enfin, l’écran s’appuierait sur une dalle AMOLED de 6,7 pouces incurvé affichant une définition de 1080x2412 pixels. Le mobile aurait un poids de 172 grammes ce qui est particulièrement léger. Les deux appareils fonctionneront sous Android 12 avec une surcouche logicielle realme UI. Reste maintenant à confirmer ces rumeurs pour voir si elles vérifient ou pas.