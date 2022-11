Un mois offert avec ce forfait mobile 100Go à 12.99€ sans engagement et sans condition de durée

Un mois offert avec le forfait 100Go en promo chez NRJ Mobile

L'opérateur NRJ Mobile affiche trois séries limitées à bas prix sans engagement et sans condition de durée dont le forfait illimité 100Go. En craquant pour l'abonnement 100Go connecté sur les antennes 4G de Bouygues Telecom, le prix à payer sera de 12,99€ par mois et pas seulement la première année ! Et ce n'est pas tout, puisque ce MVNO vous offre le premier mois d'abonnement !

Avec ce forfait mobile, vous profiterez donc d'une confortable enveloppe Web de 100Go pour usages Web depuis votre Smartphone en France métropolitaine. De plus, vous bénéficierez de 12Go de données mobiles en voyage à travers les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer. Pour ce qui est des communications, vous disposerez de l'illimité pour communiquer à votre guise via appels, SMS et MMS aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les zones précédemment citées.

Deux autres bons plans à saisir : le forfait 50Go ou 140Go dès 9.99€ par mois

NRJ Mobile affiche deux autres forfaits pas chers toujours sans engagement et sans hausse de prix au bout de quelques mois. Pour les plus petits budgets, vous pourrez vous tourner vers l'offre 50Go à 9,99€ par mois. Vous disposerez donc d'une enveloppe Web de 50Go à consommer en France métropolitaine et 10Go lors de vos séjours en Europe et dans les DOM.

Si vous désirez plus de data chaque mois, NRJ Mobile met en promo un forfait XXL avec 14Go à seulement 14,99€ par mois même après un an. Cette offre vous permettra de consommer jusqu'à hauteur de 140Go d'internet en France métropolitaine et 15Go à l'étranger (UE/DOM).

En matière de téléphonie, vous pourrez quelque soit le forfait détenu, appeler et échanger des SMS et MMS sans limite dans l'hexagone, en Europe et DOM.