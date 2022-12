Samsung Galaxy A52 5G: 35% de réduction chez ce marchand qui joue au Père Noël !

Le Samsung Galaxy A52 5G est sorti l'année dernière afin de rendre la 5G accessible à tous. Ce smartphone possède de nombreux avantages :

Un superbe écran AMOLED

De bonnes performances

Un capteur photo 64 Mpx

En plus, de la connectivité 5G, le Galaxy A52 était proposé à un bon prix : 449€. Aujourd'hui, son prix est complètement cassé par ce marchand, il passe de 449€ à seulement 289€ !

Le design de ce Samsung A52 5G

Le Galaxy A52 5G se décline en quatre coloris différents, l'Awesome Black, l'Awesome Blue, l'Awesome White et l'Awesome Violet. Il pèse 189 g et mesure 159.9 x75. 1x8. 4 mm. Un port jack et un port USB Type-C 2.0 sont disponibles sur l'appareil. Cet appareil est dual SIM (nano SIM). L'écran Amoled du Galaxy A52 5G, smartphone de Samsung, propose une diagonale de 6,5 pouces, 2400 X 1080 px de définition et 120 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est également doté d'un capteur d'empreinte digitale pour le déverrouiller et de la reconnaissance faciale.

Photo et vidéo

Pour les photos et vidéos, cinq modules photos sont présents sur le Galaxy A52 5G, quatre à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 64 Mpx et par une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière a quant à lui 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Pour sa part, le troisième objectif arrière est doté d'une résolution de 5 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière se caractérise, lui, par une résolution de 5 Mpx et par une ouverture relative de f2. 4. Le seul objectif frontal intègre quant à lui 32 Mpx de résolution. Capturez ou éditez des clips vidéo en 4k. Un stabilisateur électronique vous assurera de belles photos.

Quelles performances et quelle autonomie pour ce Galaxy A52 5G

La puce Snapdragon 750G est épaulée par une RAM de 6 Go. Ce SoC possède un processeur 8 cœurs cadencé à 2,2 GHz. Le mobile est par ailleurs équipé d'une puce graphique Adreno 619. Du côté connectivité et réseau, le portable est équipé de la LTE 4G, du HSPA 3G+, du GSM 2G et de la 5G ainsi que du wifi 5 (ac). L'appareil tourne avec Android 11. Au niveau de l'endurance, ce smartphone est doté d'une batterie d'une capacité de 4 500 mAh avec charge rapide (25 W).