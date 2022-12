Promo de Noël : Le forfait mobile 100Go de Prixtel à seulement 10.99€ !

Vous désirez changer de forfait mobile ? La période de Noël est le bon moment pour faire de belles affaires et réduire sa facture mobile. L’opérateur Prixtel vous propose en effet son forfait Le grand à prix canon : 100Go à 140Go à partir de 10,99€ par mois, sans engagement, sans CO2e et avec la 5G en option. Tous les détails dans cet article.

Prixtel : des forfaits flexibles et neutres en CO2e à petits prix

Vous avez raté la récente promo de Prixtel sur le forfait Le grand ? Pas de souci. L’opérateur profite en effet de cette période de fin d’année pour restructurer son offre et propose désormais ce forfait au même prix que pendant la promo. L’opérateur vous fait ainsi économiser 3€ par mois sur chacun des paliers de facturation de cette offre pendant les 6 premiers mois.

Il faut dire que sur le marché des forfaits mobiles, Prixtel est un opérateur quelque peu différent des autres. Conscient que nos usages en matière de données et de communication mobile varient souvent d’un mois à l’autre, il a en effet développé des offres permettant à ses utilisateurs de payer, chaque mois, le prix le plus juste pour les services dont il bénéficie. Cela se traduit par des forfaits mobiles flexibles comportant chacun trois paliers de facturation liés à vos usages data du mois.

Ainsi, en fonction de vos usages du mois, avec cet opérateur, vous ne payez, à chaque fois, que le tarif le plus équitable.

Mas il n’y a pas que sur ce point que Prixtel se différencie de ses concurrents. Depuis quelques années, cet opérateur est également engagé dans une démarche écoresponsable. Membre du Climate Act, l’entreprise met tout en œuvre pour proposer des forfaits neutres en CO2e en compensant intégralement les émissions de CO2 générées par leur utilisation. Pour cela, il initie et participe à plusieurs actions écologiques d’envergure : reforestation de sites naturels d’importance majeure, financement d’initiatives agricoles écoresponsables, dépollution des cours d’eau, etc.

En souscrivant à l’un des forfaits mobiles de Prixtel, vous avez donc l’assurance de faire des économies, mais aussi de faire un geste en faveur de la planète.

Forfait Le grand : que contient l’offre ?

Avec ce forfait pas cher, Prixtel vous offre la possibilité de rester connecté à Internet sur votre mobile pendant tout le mois en utilisant jusqu’à 140 Go. Et pour vous permettre de ne payer à chaque fois que le prix juste les trois paliers de facturation avec leurs nouveaux tarifs standards sont désormais les suivants :

Jusqu'à 100Go : 10,99€/mois pendant 6 mois puis 13,99€/mois

De 100Go à 120Go : 13,99€/mois pendant 6 mois puis 16,99€/mois

De 120Go à 140Go : 16,99€/mois pendant 6 mois puis 19,99€/mois

Si vous avez un mobile compatible 5G et que vous êtes dans une zone couverte par la 5G de SFR, n’hésitez pas à booster votre débit avec l’option 5G à 5 € en supplément.

Vous voyagez occasionnellement à l’étranger (Union Européenne et DOM) ? Pas de souci. Prixtel vous permet d’utiliser chaque mois, jusqu’à 20 Go de votre enveloppe de data dans ces destinations.

Pour ce qui est des appels et des SMS, ils sont offerts en illimités, aussi bien vers tous les réseaux français quand vous êtes au pays, que quand vous êtes en déplacement dans les zones évoquées ci-dessus.

Précisons enfin que, comme toutes les autres offres de Prixtel, ce forfait est sans engagement. Vous pouvez donc résilier à tout moment, sans avoir à supporter de frais.