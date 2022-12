Bonne affaire de Noël : Le Samsung Galaxy A04s ou le Xiaomi Redmi A1 offert avec ce forfait mobile !

Vous voulez offrir un Smartphone à votre enfant ou à un proche à Noël ? Voici un bon plan signé NRJ Mobile qui pourrait vous intéresser ! Cet opérateur virtuel met en avant un pack avec un Smartphone offert accompagné d'un forfait mobile 100Go à moins de 20€. Vous voulez en savoir plus sur cette opération spéciale à ne pas manquer ? On vous dit dans la suite de cet article

Bon plan de Noël : Le Samsung Galaxy A04s ou Redmi A1 à 0€ + forfait mobile 100Go

Vous pouvez obtenir le Samsung Galaxy A04s ou le Xiaomi Redmi A1 sans rien débourser à la commande. Pour profiter de cette offre spéciale, NRJ Mobile associe au téléphone offert, un forfait mobile avec 100Go de 4G à seulement 19.99€ par mois. Cet abonnement de téléphone est conditionné à une période d'engagement de 24 mois. Ce pack Smartphone offert et forfait illimité avec 100Go est parfait pour faire plaisir à votre enfant à Noël.

Le Samsung Galaxy A04s est proposé en noir. Ce Smartphone entrée de gamme en quelques mots est doté d'un écran LCD de 6.5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90hz. Son processeur Exynos 850 est appuyé par 3Go de RAM. Il est livré avec Android 12 et One UI 4.1. Pour la photo, il embarque un triple capteur photo arrière 50MP+2MP+2MP et 5MP de résolution pour sa webcam. Sa batterie dispose d'une capacité de 5000 mAh. Il est livré avec Android 12.

Le smartphone Xiaomi, le Redmi A1 est équipé d'un grand écran HD+ 6,52 pouces et embarque un double capteur photo de 8MP et un objectif de 5MP pour vos selfies. Sa batterie haute capacité de 5 000 mAh est compatible avec la charge rapide de 10 W. Il est équipé d'une puce mediaTek Helio A22 appuyée par 3Go de RAM.

Quels sont les services compris avec le forfait mobile proposé dans ce pack ?

Le forfait 100Go associé au Galaxy A04s ou Redmi A1 à 0€ est soumis à un engagement de 24 mois, Cet abonnement mobile fonctionne sur le réseau Bouygues Telecom. Il est facturé 19.99€ par mois et comprend :

100Go d’Internet en France dont 19Go utilisables depuis l’UE et les DOM

en France dont utilisables depuis l’UE et les DOM Appels, SMS et MMS illimités depuis la France, l’UE et les DOM

Pour saisir ce pack avec Smartphone offert, vous avez jusqu'au 4 janvier 2023 et ce dans la limite des stocks disponibles.

Trois forfaits illimités valables sans condition de durée et sans engagement

En plus de ce pack Smartphone offert avec abonnement, NRJ Mobile met en avant trois forfaits sans engagement à petit prix valable sans condition de durée. Les offres incluent 50, 100 ou encore 140Go de données mobiles en métropole ainsi que les appels, SMS et MMS illimités en France, UE et DOM. Pour les usages Web à l'étranger, ces forfaits de téléphone incluent respectivement 10, 12 et 15Go de données mobiles depuis l'Union européenne et DOM. Pour ce qui est des tarifs :