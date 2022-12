Tout savoir sur le forfait mobile responsable et solidaire 40 Go à 10 € de Bouygues Telecom

Ces dernières années, de plus en plus d’entreprises s’engagent en faveur d’une consommation plus responsable. Dans le secteur de la téléphonie mobile, les opérateurs ne restent pas en marge de cette tendance. C’est le cas notamment de Bouygues Telecom, qui a récemment lancé Source Mobile, un MVNO avec un unique forfait mobile, à la fois responsable et solidaire. Mais que cache réellement cette offre présentée par beaucoup comme révolutionnaire ? Comment fonctionne-t-elle concrètement ?

Source Mobile : le concept

On reproche souvent aux grandes entreprises comme les opérateurs mobiles de pousser les utilisateurs à consommer encore et toujours plus : plus de gigas, plus de services annexes, mais également des coûts de plus en plus élevés. En lançant Source Mobile, Bouygues Telecom avait donc à cœur d’inverser la tendance. Pour cela, ce nouvel opérateur mobile virtuel propose une offre tout à fait unique qui peut se résumer en 3 principaux points.

Un seul forfait, pas cher et à prix fixe

Tandis que les MVNO multiplient les offres et leurs déclinaisons afin de répondre aux besoins spécifiques de tous les types d’utilisateurs, Source Mobile propose un seul et unique forfait mobile. Accessible au plus grand nombre, ce dernier est commercialisé à seulement 10€/mois.

Ce tarif est fixe et n’évolue donc pas la hausse, même après la première année. L’opérateur précise par ailleurs, dès maintenant, qu’il ne proposera pas de promotion visant à réduire périodiquement le coût de la souscription à cette offre. Si cela peut être décevant, cela se justifie parfaitement quand on prend en compte l’ensemble de la démarche de ce MVNO.

Un forfait responsable qui s’adapte

L’une des principales caractéristiques distinctives de l’unique forfait Source Mobile, c’est son volet responsable. Celui-ci s’explique notamment par la volonté de l’opérateur d’accompagner ses utilisateurs dans la gestion optimale de leur forfait afin d’éviter le gaspillage.

Pour cela, le MVNO propose une appli mobile permettant de suivre de près sa consommation de données mobiles. Des conseils y sont par ailleurs prodigués pour faire des économies de data et d’énergie. Depuis la même application mobile, il est également possible d’acheter des recharges supplémentaires en cas de besoin. L’objectif de l’opérateur étant de permettre à tous ses utilisateurs de consommer effectivement la quantité de datas dont ils ont besoin.

Le tout premier forfait solidaire

En ce qui concerne le volet solidaire, qui est sans doute le plus novateur, Source Mobile offre la possibilité à ses utilisateurs, de convertir leurs giga-octets non utilisés en dons au profit de diverses associations à travers un mécanisme simple et pratique.

En résumé, les giga-octets non consommés à la fin du mois sont convertis en « gouttes », à raison de 20 gouttes par giga-octet, qui sont ajoutées à votre compte utilisateur. Pour faire un don, vous devez cumuler un minimum de 100 gouttes, soit l’équivalent de 5 Go non consommés. Vous disposerez alors de 2,5 € de dons.

Dès que vous le souhaitez, vous pouvez ensuite faire un don à l’une des plus de 1000 associations partenaires de Source Mobile. Les dons sont totalement transparents et peuvent se faire à l’endroit de l’association de votre choix pour soutenir la cause humanitaire, la cause animale ou encore la cause environnementale.

Ajoutons à tout cela que Source Mobile propose également un programme de parrainage permettant aux utilisateurs bénéficiant déjà du service de le recommander à leurs proches. Grâce à ce mécanisme, le parrain et son filleul peuvent recevoir chacun 500 gouttes, à convertir, par la suite, en dons.

Le forfait Source Mobile en résumé

Concrètement le forfait Source Mobile est un forfait sans engagement donnant chaque mois droit à :