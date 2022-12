Samsung Galaxy A52s 5G: Au meilleur prix et avec une livraison avant Noël !

Le Samsung Galaxy A52s 5G est un smartphone moyen de gamme de la marque coréenne, avec un excellent rapport qualité/prix. Il fait partie de notre TOP 3 des smartphones à offrir pour Noël, il profite d'une belle promotion et possède de bonnes capacités :

Un très bon écran 120Hz

5 Capteurs photos de bonne qualité

de bonne qualité Une puissance plus que correcte !

La 5G

Aujourd'hui, il est disponible à prix cassé sur Amazon. Disponible dernièrement au prix de 399€, il est à 324,94€ actuellement sur Amazon. Un excellent prix à l'approche des fêtes avec la livraison gratuite et avant Noël, c'est parfait !

Écran et design

Le Galaxy A52s 5G est proposé à l'achat en quatre coloris différents, le Noir, le Blanc, la Lavande et la Menthe. Il a un poids de 189 g et mesure 159.9 x 75.1 x 8.4 mm. Au niveau de la connectique, il inclut un port jack et un port USB Type-C 2.0. Cet appareil est double SIM (nano SIM). Le smartphone Galaxy A52s 5G est doté d'un écran Super Amoled d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de 6,5 pouces de diagonale et d'une définition de 2400 X 1080 px. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales.

Un appareil photo avec cinq objectifs

Voici quelques infos qui intéresseront les passionnés de photographie : cinq objectifs sont présents sur le Galaxy A52s 5G, quatre à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal propose 64 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière se caractérise, lui, par 12 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.2. Concernant le troisième objectif arrière, il est doté d'une résolution de 5 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière se caractérise pour sa part par 5 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f2. 4. L'objectif avant intègre quant à lui une résolution de 32 Mpx. Capturez vos clips vidéo en 4k. Ce mobile est doté d'un stabilisateur électronique.

Un Samsung 5G, avec un processeur ultra performant et une autonomie longue durée

Sur le plan des performances, ce portable est équipé d'une puce Snapdragon 778G. Cette puce est équipée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz. Cette dernière possède par ailleurs une puce graphique Adreno 642L. La RAM de l'appareil est de 6 Go. Du côté du réseau et de la connectivité, le mobile est doté de la LTE 4G, du HSPA 3G+, du GSM 2G et de la 5G ainsi que du wifi 5. L'appareil tourne sous Android 11. Il embarque une batterie de 4 500 mAh de capacité avec charge rapide (25 W).