On a hésité, mais il reste toujours dans un coin de notre tête : le smartphone premium abordable le plus intéressant en 2026

Il y a des smartphones qu’on recommande facilement… et d’autres qu’on n’oublie jamais vraiment. Le Google Pixel 9a fait clairement partie de la deuxième catégorie.

Rémi Deschamps - publié le 03/02/2026 à 12h15
Le Google Pixel 9a

En ce moment, le Pixel 9a est disponible pour moins de 360 €, un prix qui tombe dans une zone où l’on hésite souvent entre prendre un « bon milieu de gamme » ou un modèle plus ambitieux, mais en promo. 

Le Pixel 9a appartient davantage à la seconde catégorie : un haut de gamme abordable, simple à vivre, fiable et pensé pour durer.

 

Ce qui le rend vraiment intéressant, c’est surtout son équilibre global, avec un format moderne, un écran très fluide et de taille contenue, une expérience Android pure, et surtout une partie photo qui offre un rendu naturel sans passer son temps dans les réglages. 

Ajoutez à cela un indice de réparabilité élevé, et vous obtenez un très bon smartphone abordable et taillé pour durer.

La fiche technique du Google Pixel 9a, que vaut-elle ?

Le Google Pixel 9a propose un écran 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement pouvant monter jusqu’à 120 Hz.

Côté performances, il utilise une puce Tensor similaire à celle des Pixel plus haut de gamme de la même génération, le tout associé à 8 Go de RAM.

 

Côté photo, le Pixel 9a propose un capteur principal 48 Mpx et un ultra grand-angle. Globalement, les clichés sont souvent réussis sans effort, avec un rendu naturel qui ne donne pas l’impression d’être « surtraité ».

✅ Points forts

  • Écran 6,3 pouces fluide (jusqu’à 120 Hz)
  • 8 Go de RAM
  • Photo 48 Mpx
  • Indice de réparabilité élevé

☑️ À prendre en compte

  • Chargeur non fourni

Que vaut l’offre Pixel 9a à 340 € ?

À 340 €, le Pixel 9a est une très bonne affaire. Il propose une expérience simple, équilibrée et durable, ce qui en fait un véritable investissement sur la durée, et donc une façon d’économiser de l’argent à long terme.

 

Et si vous hésitez encore entre plusieurs modèles Google, notre page Mobiles Google est là pour vous aider à comparer rapidement les références selon vos priorités (format, budget, photo, autonomie).

Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
