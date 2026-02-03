Honor Magic V6 : une batterie de 7150 mAh pour un pliable très endurant attendu au MWC 2026 ?

Le prochain smartphone pliant Honor Magic V6 viendrait remplacer le Magic V5. Selon des documents publiés par l’autorité chinoise 3C, le Honor Magic V6 adopterait une architecture à double cellule, avec des capacités nominales de 2320 mAh et 4680 mAh, soit environ 7000 mAh, pour une capacité typique avoisinant 7150 mAh.

Cette configuration permettrait de concilier une autonomie en forte hausse et un format pliable qui reste exploitable au quotidien, même si les dimensions définitives de l’appareil ne sont pas encore détaillées.

Par ailleurs, la certification mentionne une seconde déclinaison de batterie, cette fois à 6700 mAh nominal pour environ 6850 mAh typique, laissant penser que Honor préparera, comme pour le Magic V5, deux versions selon les marchés.

Ces capacités placent déjà le Magic V6 parmi les appareils les plus généreux en énergie dans l’univers des smartphones pliables, là où beaucoup de modèles concurrents se contentent de batteries autour de 4400 à 5000 mAh. Par rapport au Magic V5 qui propose une batterie d’une capacité de 5820 mAh pour le modèle commercialisé en France, cela pourrait représenter une augmentation de plus de 1000 mAh. Honor chercherait ainsi à faire du Magic V6 un modèle de référence en endurance, tout en conservant une construction mince et légère qui faisait déjà partie des arguments du V5.

Honor Magic V5

Les documents de certification évoquent également la compatibilité avec un chargeur 66 W (11 V / 6 A), en ligne avec les adaptateurs SuperCharge déjà proposés par la marque sur d’autres smartphones récents. Cela signifie que, malgré la montée en capacité, le temps de charge pourrait rester contenu, même si Honor n’a pas encore donné de chiffres officiels sur la durée nécessaire pour remplir les 7150 mAh.

Une stratégie pour concurrencer les autres pliables haut de gamme

Honor a déjà confirmé sa présence au MWC 2026 de Barcelone, prévu du 2 au 5 mars, et y annoncera très probablement le lancement mondial du Magic V6. Cette temporalité interviendrait sensiblement plus tôt que ce que suggéraient les rumeurs initiales, laissant entendre que la marque veut devancer les futures annonces de Samsung sur le segment des pliables, habituellement attendues en milieu d’année.

En outre, les fuites convergent vers l’intégration du chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, un processeur très haut de gamme qui devrait placer le Magic V6 au niveau des smartphones les plus performants de 2026.

De plus, plusieurs sources mentionnent un appareil photo principal de 200 mégapixels, ce qui permettrait au pliable de Honor de rivaliser avec les modèles les plus ambitieux du marché, là où certains concurrents conservent des capteurs plus modestes sur leurs appareils flexibles.

Toutes ces informations restent à confirmer dans les prochaines semaines.

