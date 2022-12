Coup de coeur de la semaine : Le forfait illimité 10Go à 5.99 euros chez YouPrice

En cette période de Noël, nous avons décidé de vous en dire un peu plus sur notre coup de cœur de la semaine. Il s’agit d’un forfait sans engagement flexible de l'opérateur YouPrice comprenant les appels illimités et entre 10 et 30Go de data par mois. Cet abonnement de téléphone valable sur le réseau Orange ou SFR au choix est en ce moment proposé en promotion à partir de 5.99€ par mois. Découvrez ce forfait mobile à prix cadeau !

Le bon plan de Noël : Le forfait illimité Le One sur le réseau Orange ou SFR à 5.99€

L’opérateur YouPrice vous offre une remise de 5€ par mois pendant 12 mois sur son forfait Le One. Grâce à cette promotion, cet abonnement de téléphone illimité passe à seulement 5.99€ par mois dans le cadre d'une nouvelle souscription. Ce forfait valable sur le réseau Orange ou SFR au choix est disponible sans engagement de durée, vous êtes donc libre de résilier à tout moment sans frais de résiliation. En craquant pour cette offre, vous profiterez des appels illimités en France métropolitaine ainsi que les SMS et MMS illimités. Pour la partie web, vous disposez d’une enveloppe data comprise entre 10 et 30Go par mois en 4G grâce à l'ajustement automatique. Pour rentrer dans les détails, cette offre propose trois paliers data répartis de cette façon :

jusqu'à 10Go : 5,99€/mois pendant 1 an puis 9,99€/mois

pendant 1 an puis 9,99€/mois de 10Go à 20Go : 6,99€/mois pendant 1 an puis 12,99€/mois

pendant 1 an puis 12,99€/mois de 20Go à 30Go : 7,99€/mois pendant 1 an puis 14,99€/mois

Ce forfait pas cher vous offre également la possibilité d’utiliser votre mobile lors de vos déplacements en Europe et DOM. Vous pourrez en effet appeler, échanger des SMS et MMS sans compter et consommer jusqu'à 10Go de données mobiles depuis ces destinations.

Les autres bons plans YouPrice

Si vous utilisez très peu d'internet chaque mois, l'opérateur YouPrice propose un mini abonnement illimité valable sur le réseau Orange à seulement 3.99€ par mois. En craquant pour cette offre, vous bénéficierez d'une mini enveloppe Web de100Mo en France métropolitaine, mais aussi depuis les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer. Vous profiterez de l'illimité pour appels, SMS et MMS aussi bien en France que depuis l'UE et DOM.

A l'inverse, si vous désirez davantage d'internet chaque mois, cet opérateur propose son forfait Le First. Cet abonnement ajustable de 80 à 100Go par mois fonctionne sur le réseau Orange ou SFR au choix et comprend les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l'UE et DOM. Pour l'internet, 16Go sont utilisables depuis l'UE et les DOM et en France, voici les trois paliers :