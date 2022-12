Honor 70: Dernière chance pour la livraison sous le sapin et 26% de réduction, c'est cadeau !

Le Honor 70 est sorti en Septembre 2022 mais profite déjà d'une très belle réduction ! Ce smartphone récent au design très élégant et aux capacités très solides pour un smartphone de cette gamme, sera un allié parfait pour 2023. Son écran OLED 120Hz, sa grande puissance couplée à 8Go de RAM et sa bonne autonomie en font un très bon rapport qualité/prix. Sorti au prix de 549€, il est aujourd'hui à 409,66€ soit 26% de réduction ! De plus, en commandant rapidement vous pouvez bénéficier de la livraison gratuite et avant Noël ! Si vous voyez cet article trop tard, il est possible de le recevoir rapidement grâce à votre compte Amazon Prime.

Que nous offre le Honor 70 côté design ?

Deux couleurs différentes sont proposées pour l'Honor 70 : Emerald Green et Midnight Black. Il a un poids de 178 g et mesure 161,4 x 73,3 x 7,91 mm. D'un point de vue de la connectique, il inclut un port USB Type-C 2.0. L'appareil n'accepte qu'une carte nano SIM. Au niveau de l'écran, le Honor 70 est équipé d'une dalle Oled avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 6,67 pouces de diagonale et 2400 X 1080 px de définition. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un lecteur d'empreinte digitale pour vous authentifier.

Quatre objectifs photo pour ce Honor

Voilà quelques infos qui intéresseront les photographes amateurs : l'Honor 70 embarque quatre modules photos, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal propose une résolution de 54 Mpx et une ouverture relative de f/1.9. Le deuxième objectif arrière se caractérise quant à lui par 50 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.2. Pour sa part, le dernier objectif arrière intègre une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Au niveau de l'objectif avant, il est doté de 32 Mpx de résolution. Ce portable embarque un stabilisateur électronique. Concernant les clips vidéo, le mobile peut filmer en 4K.

Performances et endurance

Sous le capot, nous retrouvons une puce Snapdragon 778G +, appuyée par une RAM de 8 Go. Cette puce possède également un processeur 8 cœurs cadencé à 2,5 GHz ainsi qu'une puce graphique Adreno 642L. Du côté du réseau et de la connectivité, l'appareil propose la 5G, LTE 4G, le HSPA 3G+ et le GSM 2G ainsi que le wifi 6 (ax). L'appareil utilise la version Android 12. Pour charger votre portable à tout moment, vous apprécierez la charge rapide (66 W). Côté autonomie, la batterie de ce smartphone est dotée d'une capacité de 4 800 mAh.