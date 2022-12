Honor Magic 4 Pro 5G: Honor craque en cette fin d'année et casse le prix de ce bijou !

Le Honor Magic 4 Pro est un des smartphones les plus performants de l'année 2022. Un design innovant et des performances incroyables, pour la fin d'année Honor casse le prix de son meilleur smartphone !

Le Honor Magic 4 Pro est un smartphone haut de gamme sorti en 2022 qui représente le meilleur du savoir-faire de la marque chinoise. Ce bijou de technologie au design audacieux et élégant profite d'excellents composants : un écran OLED impressionnant, des performances au rendez-vous, de très bonnes qualités photos et une recharge ultra-rapide. Sorti au prix de 1099€, il est aujourd'hui à prix cassé chez HONOR. Jusqu'au 31 décembre profitez de :

200€ de réduction sur le prix de sortie

50€ de remise immédiate pour Noël

70€ de coupon réduction à partir de 800€ d'achat

Ce qui nous amène à un prix de 779€ avec la reprise de votre ancien smartphone ! Un prix imbattable et complètement fou pour ce smartphone aussi performant !

Le design de ce Magic4 Pro

Quatre couleurs différentes sont proposées pour le Magic4 Pro : Noir, Blanc, Orange et Cyan. Il pèse 215 g et a pour dimensions 163,6 x 74,7 x 9,15 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il ne craint pas la poussière et l'eau. Un port USB Type-C 3.1 est disponible sur l'appareil. Le mobile est dual SIM (nano SIM). Le Magic4 Pro est un smartphone doté d'un écran OLED d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de 1312 X 2848 px de définition et de 6,81 pouces de diagonale. À noter que l'écran est également enrichi d'un capteur d'empreinte digitale pour le déverrouiller et d'un moteur de reconnaissance faciale.

Quelle endurance et quelles performances pour le dernier Honor Magic Pro

Du côté des performances, ce portable est équipé d'une puce Snapdragon 8 Gen 1, épaulée par une RAM de 8 Go. L'appareil est équipé d'un processeur 8 cœurs cadencé à 3 GHz. Cet appareil possède par ailleurs une puce graphique Adreno 730. Au niveau du réseau et de la connectivité, l'appareil intègre la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6 (ax). L'appareil est livré sous Android 12. Pour recharger votre portable à tout moment, profitez d'une charge rapide de 100 W et de la charge sans fil. La batterie de ce smartphone est dotée d'une capacité de 4 500 mAh.

Photo et vidéo : Photophone presque parfait ?

Le Magic4 Pro embarque quatre modules photos, trois modules arrière et un à l'avant. L'objectif principal est doté d'une résolution de 50 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.8. Quant à lui, le deuxième objectif arrière propose 50 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière possède pour sa part une résolution de 64 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Le seul objectif frontal se caractérise, lui, par 12 Mpx de résolution. Ce mobile est doté d'un stabilisateur non. Pour ce qui est des clips vidéo, le mobile peut capturer en 4k.