Dernière chance pour obtenir un forfait illimité 80Go à 9.99€ ou 100Go à 11.99€ à VIE sur le réseau Orange ou SFR

Les deux Séries Limitées canons lancées par l'opérateur mobile YouPrice pour Noël expirent bientôt. Les offres Le Santa et Le Claus proposées à prix mini et à vie sont parfaites pour faire des économies en 2023 tout en profitant d'un maximum de services. Sans engagement de durée, ces forfaits mobile sont valables sur le réseau Orange ou SFR jusqu'en 4G ou 5G avec option. On vous présente ces deux promos choc à ne surtout pas manquer par ici !

Forfait mobile : Fin des deux promos choc signées YouPrice

Lancées pour Noël, les deux séries limitées Le Santa et Le Clausde l'opérateur YouPrice expirent bientôt. Vous avez effectivement jusqu'au 2 janvier 2023 pour vous procurer un abonnement flexible sans engagement avec max de garanties à prix fixe. Ces deux forfaits sans engagement fonctionnent sur le réseau Orange ou SFR au choix et s'adaptent chaque mois selon vos usages internet en France. Chaque formule contient trois paliers de data allant de 80 à 100Go pour la formule Le Santa et de 100 à 120Go pour l'offre Le Claus. Ces volumes Web sont utilisables en France jusqu'en 4G ou encore en 5G avec l'ajout de l'option 5G à 5€ par mois. Sans engagement de durée, vous pourrez arrêtre à tout moment votre abonnement mobile et sans frais. On vous présente en détail ces deux offres ci-dessous :

Tout savoir sur le forfait illimité Le Santa

La série Limitée Le Santa est un forfait mobile sans engagement comprenant entre 80 et 100Go de données mobiles en France. Elle est proposée à partir de seulement 9.99€ par mois sans condition de durée. Autrement dit, le prix de votre abonnement de téléphone n'évoluera pas au bout de quelques mois. Vous pourrez choisir à la commande entre le réseau Orange ou SFR. Pour ce qui est services, cette offre mobile inclut les appels, SMS et MMS illimités dans l'hexagone et depuis l'UE et DOM. Depuis les dernières zones citées, 16 Go/mois de données mobiles sont mis à disposition. Pour ce qui est de la data en métropole, YouPrice applique ces trois paliers :

jusqu'à 80Go : 9,99€/mois (avec 5G à 14.99€)

(avec 5G à 14.99€) de 80Go à 90Go : 12,99€/mois (avec 5G à 17.99€)

(avec 5G à 17.99€) de 90Go à 100Go : 14,99€/mois (avec 5G à 19.99€)

Tout savoir sur la série limitée Le claus :

YouPrice vous permet de profiter de gigas supplémentaires avec son offre Le Claus. Celle-ci comprend en effet entre 100 et 120Go d'internet chaque mois à partir de 11.99€ par mois et pas que la première année. Elle fonctionne également sue lr réseau Orange ou SFR. Au niveau des communications, les options sont les mêmes que la formule Le Santa à savoir les appels, SMS et MMS en illimité dans l'hexagone, UE et DOM. En voyage depuis l'UE et DOM, vous disposerez aussi de 16Go par mois. La data en France est répartie selon ces trois niveaux :