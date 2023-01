Nouveau smartphone Wiko 5G, premier Wiko compatible 5G, c’est en fait un Huawei Nova 9 SE pour le marché chinois

Pour continuer d’exister, les marques doivent se renouveler et trouver de nouveaux vecteurs de croissance. C’est peut-être ce qu’à réussi à trouver la marque Wiko fondée en France il y a quelques années de cela maintenant et qui vient de faire une présentation officielle pour le lancement de son nouveau smartphone à destination de la Chine, origine de sa nouvelle maison-mère. La société a ainsi dévoilé le Wiko 5G. Celui s’appuie sur le design, mais également les caractéristiques techniques d’un autre modèle déjà sorti et notamment en France puisqu’il s’agit du Huawei Nova 9 SE.

Le Wiko 5G compatible 5G ce qui n’est pas le cas du Nova 9 SE

Le « nouveau » smartphone Wiko 5G est annoncé pour le marché chinois uniquement ce qui paraît assez normal vu que sa source d’inspiration est déjà disponible sur d’autres marchés. Toutefois, il faut noter une différence qui peut changer un peu la donne. En effet, la société Wiko n’étant pas soumise aux restrictions américaines concernant l’interdiction d’utiliser des technologies américaines, elle peut utiliser des modems 5G et donc permettre à ses appareils d’être compatibles avec ces réseaux ce dont n’est pas capable le Nova 9 SE. C’est notamment pour cela que le Wiko 5G embarque la puce Snapdragon 695 de Qualcomm au lieu du Snapdragon 680 limité à la 4G du Nova 9 SE. C’est d’ailleurs le premier mobile compatible 5G de la marque Wiko.

Sinon, il y a un écran IPS de 6,78 pouces avec une définition de 1080x2388 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Le mobile est alimenté par une batterie de 4000 mAh supportant la charge à 66 watts. Il y a un capteur photo principal de 108 mégapixels avec un objectif de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et deux capteurs de 2 mégapixels. L’objectif à selfie est un 16 mégapixels. Le smartphone a les mêmes dimensions que le Nova 9 SE soit 164,54x75,55 mm pour un profil de 7,94 mm et un poids de 191 grammes.

Enfin, notez la présence d’un lecteur d’empreinte digitale sur le profil pour identifier son propriétaire et déverrouiller l’appareil. Ce dernier est livré avec 128 Go d’espace de stockage ou 256 Go, selon la version choisie et 8 Go de mémoire vive pour fonctionner.

Le Wiko 5G fonctionne sous HarmonyOS

Fait plutôt intéressant, le smartphone Wiko 5G est animé par le système HarmonyOS développé par Huawei. Il est le premier appareil à embarquer ce système sous une autre marque que Huawei et à être certifié avec l’écosystème HarmonyOS Connect. De nombreuses fonctions sont donc disponibles au sein du téléphone pour communiquer, se divertir et, le cas échéant, travailler efficacement.