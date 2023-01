Xiaomi 12T Pro: 20% de réduction sur un des meilleurs smartphones haut de gamme de 2022 !

Le Xiaomi 12T Pro est le dernier bijou de technologie sorti par Xiaomi en Octobre 2022. Créé pour éteindre la concurrence des Samsung Galaxy S22 et iPhone 14, le dernier Xiaomi intègre les meilleurs composants de Xiaomi pour un prix très concurrentiel. Ce smartphone possède le plus gros capteur photo du marché avec 200 Mégapixels mais ce n'est pas tout ! Il est très performant avec sa puce dernière génération, sa charge ultra-rapide 120W et son bon écran AMOLED 120Hz, bref un smartphone haut de gamme à la sauce Xiaomi. Sorti au prix de 799€, il est aujourd'hui à 639€ chez Rakuten, soit 20% d'économies sur ce smartphone ultra récent et haut de gamme ! Bénéficiez également de 63,90€ en bon d'achat grâce au Club R et de la livraison gratuite en 3-5 jours ouvrés.

Le design de ce nouveau Xiaomi

Le 12T Pro est proposé à l'achat en trois coloris différents (Noir, Gris et Bleu). Il pèse 205 g et a pour dimensions 163,1 x 75,9 x 8,6 mm. Un port USB Type-C 2.0 est disponible sur l'appareil. Cet appareil propose des emplacements pour une carte nano SIM. Le smartphone 12T Pro intègre un écran AMOLED Dot Display d'une définition de 2712 X 1220 px, de 120 Hz de taux de rafraîchissement et de 6,67 pouces de diagonale. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un capteur d'empreintes digitales et d'un système de reconnaissance faciale pour le déverrouiller.

Photos et vidéos

Quatre modules photos sont présents sur le 12T Pro, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal est doté d'une résolution de 200 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.69. Le deuxième objectif arrière possède pour sa part une résolution de 8 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Quant à lui, le dernier objectif arrière propose 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Le seul objectif frontal se caractérise, lui, par 20 Mpx de résolution. Le 12T Pro vous permettra également de réaliser des clips vidéo en 8K@24 fps. Un stabilisateur optique vous assurera des photos de qualité.

Performances et endurance

La puce Snapdragon 8 + Gen 1 est épaulée par une RAM de 8 Go. Cette puce a un processeur 8 cœurs cadencé à 3,2 GHz ainsi qu'une puce graphique Adreno 730. Sur le plan réseau et connectivité, le mobile intègre la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6 (ax). L'appareil fonctionne avec la version Android 12. Pour charger votre portable en un rien de temps, ce smartphone est doté d'une charge rapide de 120 W. Sa batterie est équipée d'une capacité de 5 000 mAh.