Shopping d’hiver : coup de froid sur les prix de vos smartphones préférés chez RED By SFR

Afin de vous permettre de bien commencer la nouvelle année, RED By SFR organise sa première grosse promo smartphone de 2023. Dénommée Shopping d’hiver, cette opération commerciale vous offre la possibilité, jusqu’au 6 février 2023, de vous offrir un nouveau smartphone grâce à de grosses remises et d’autres avantages sur une sélection de plus de 150 modèles !

Un forfait mobile pour les gouverner tous…

Envie de changer de smartphone ou de faire un cadeau à un proche, mais blasé par les prix des modèles qui vous intéressent. Pas de panique ! Grâce au Shopping d’Hiver sur RED By SFR, il y a moyen pour vous de concrétiser votre projet sans vous ruiner en profitant de plusieurs avantages combinés offerts par l’opérateur sur une large sélection de smartphones, dont les plus populaires du moment, et les dernières sorties.

Pour profiter de cette promo et de tous les avantages liés, c’est tout simple ! Il suffit de choisir le smartphone qui vous intéresse au sein de la sélection proposée par l’opérateur et de l’associer à l’un des forfaits mobiles RED sans engagement dès 4.99€ par mois.

Des avantages en cascades

L’achat de l’un des packs smartphones + forfait mobile RED proposés dans le cadre de l’opération Shopping d’Hiver vous donne automatiquement droit à une série d’avantages :

Une remise immédiate allant jusqu’à 300 € (en fonction du smartphone) sur le prix de vente conseillé de l’appareil ;

(en fonction du smartphone) sur le prix de vente conseillé de l’appareil ; Une offre de remboursement après achat allant jusqu’à 70 € (également variable selon le modèle de smartphone choisi) ;

(également variable selon le modèle de smartphone choisi) ; Un bonus sur la reprise de votre ancien smartphone : jusqu’à 100 € en fonction du modèle ;

en fonction du modèle ; La possibilité de payer en 4x sans frais.

Grâce à ces nombreux avantages, vous ne sentirez même pas l’hiver passer !

Une large sélection de smartphones disponibles

Avec plus de 150 différents modèles, la sélection de smartphones concernés par le Shopping d’Hiver de RED BY SFR est très large. Elle comprend des modèles de toutes les grandes marques, mais pas que.

Ainsi, que vous soyez fan des smartphones de Samsung, Oppo, Xiaomi, Huawei, Honor, Google, que vous soyez plutôt branché iPhone, vous avez toutes les chances de trouver votre bonheur ; à condition, bien entendu, de vous y prendre tôt.

A titre illustratif, voici le récap de quelques-unes des offres que vous pouvez dénicher pendant cette opération :

L’iPhone 14 (128 Go) à 1379 € (au lieu de 1 449 €) grâce à une ODR de 70 € après achat + 70 € de bonus de reprise ;

grâce à une ODR de 70 € après achat + 70 € de bonus de reprise ; Le Xiaomi 12 5G à 559 € (au lieu de 859 €) + une ODR de 40 € après achat + 100 € de bonus de reprise ;

+ une ODR de 40 € après achat + 100 € de bonus de reprise ; Le Samsung Galaxy Z Flip 3 à 589 € (au lieu de 949 €) + une ODR de 70 € après achat + 100 € de bonus de reprise ;

+ une ODR de 70 € après achat + 100 € de bonus de reprise ; Le Google Pixel 7 Pro (128 Go) à 729 € (au lieu de 899 €) + grâce à une ODR de 70 € après l’achat et 100 € de bonus de reprise.

Précisons par ailleurs que tous les smartphones vendus dans le cadre de cette opération sont débloqués tous opérateurs et couverts par une garantie de 2 ans. La livraison est gratuite et s’effectue dans toute la France métropolitaine sous 24 heures.

Ne perdez donc pas de temps, car certains modèles sont disponibles en quantité très limitée !