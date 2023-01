Samsung Galaxy A13 5G: 100€ de réduction sur le meilleur smartphone 5G pas cher du marché !

La deuxième démarque des soldes arrive et ce marchand se lâche en vous proposant 100€ de réduction sur un des meilleurs smartphones 5G pas cher du marché ! Cet excellent rapport qualité/prix est idéal pour les petits budgets et pour passer à la vitesse 5G sans se ruiner.

Le Samsung Galaxy A13 5G est un smartphone d'entrée de gamme sorti par Samsung en 2022. Ce smartphone possède de nombreuses qualités par rapport à la concurrence dans cette gamme de prix. Son écran 90Hz, sa solide autonomie et ses bonnes performances photos en font un bon téléphone pour vous accompagner au quotidien et fera un excellent premier smartphone pour un ado. Sorti au prix de 249€, Rakuten casse le prix de ce smartphone déjà pas cher pour le faire passer à seulement 158,98€ grâce à 28% de promotion et au code promo : RAKUTEN20. Ce code est valable seulement aujourd'hui !

Design de ce Galaxy A13 5G

Deux coloris différents sont proposés pour le Galaxy A13 5G (noir et bleu). Il a un poids de 195 g et mesure 164.5 x76. 5x8. 8 mm. Du côté de la connectique, il inclut un port jack et un port USB Type-C 2.0. L'appareil est dual SIM (nano SIM). Le Galaxy A13 5G, smartphone de Samsung, est doté d'un écran LCD d'une définition de 720 X 1600 px, de 6,5 pouces de diagonale et de 90 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un lecteur d'empreinte digitale.

Un portable 5G, avec un processeur ultra performant et une autonomie longue durée

Le mobile propose la puce Mediatek Dimensity 700. Ce SoC est équipé d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,2 GHz. Ce SoC intègre aussi une puce graphique Mali-G57 MC2. Le mobile repose sur 4 Go de RAM. Au niveau de la connectivité et du réseau, l'appareil est doté de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 5 (ac). Le portable utilise Android 11. Sa batterie d'une capacité de 5 000 mAh se recharge avec la charge rapide 15 W.

Photo et vidéo

Voilà quelques infos qui intéresseront les passionnés de photographie : quatre modules photos sont présents sur le Galaxy A13 5G, trois à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal est doté de 50 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/1.8. Pour sa part, le deuxième objectif arrière possède une résolution de 5 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière possède, lui, 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Quant à l'objectif avant, il se caractérise par une résolution de 5 Mpx. D'un point de vue des vidéos, l'appareil peut capturer en Full HD (1920 x 1080) @30fps.