Vente flash chez Bouygues Telecom : les meilleurs smartphones du moment à prix cassés

De grosses remises immédiates grâce aux forfaits Avantages Smartphones

C’est une tradition chez Bouygues Telecom. A plusieurs occasions tout au long de l’année, l’opérateur propose des promotions spéciales au cours desquels ses forfaits Bouygues Telecom rendent les meilleurs smartphones du marché plus accessibles que jamais. C’est le cas pour cette vente Flash, où grâce aux forfaits Bouygues Telecom 100 Go, 130 Go et 200 Go, vous bénéficiez d’énormes remises immédiates sur les prix de vente conseillés d’une dizaine de modèles. Et quand on vous dit « énormes », c’est vraiment le cas. Pour preuve, l’opérateur offre des remises de :

178 € sur le Samsung Galaxy 21 FE 5G avec le forfait Avantages 130 Go ;

avec le forfait Avantages 130 Go ; 230 € sur le Samsung Galaxy Z Flip 3 avec le forfait Avantages 130 Go ;

avec le forfait Avantages 130 Go ; 190 € sur le Xiaomi 12 avec le forfait Avantages 200 Go ;

avec le forfait Avantages 200 Go ; 250 € sur le Samsung Galaxy S22+ (256 Go) avec le forfait Avantages 130 Go ;

(256 Go) avec le forfait Avantages 130 Go ; 100 € sur le Google Pixel 6a avec le forfait Avantages 100 Go.

Bonus sur reprise et remboursement après achat

Mais c’est loin d’être fini ! En plus de ces impressionnantes remises immédiates, Bouygues Telecom vous offre également, dans le cadre de cette opération, des bonus sur la reprise de votre ancien smartphone. En fonction du modèle choisi, recevez entre 50 et 70 € de bonus, déduits du prix de votre nouveau smartphone sous la forme d’une remise différée.

Et les bonnes nouvelles se poursuivent même après la réception de votre smartphone puisque Bouygues Telecom vous offre aussi entre 50 € et 80 € de remboursement après achat en fonction du modèle concerné. Pour en bénéficier, suivez simplement les instructions fournies sur le site de l’opérateur.

Payez votre smartphone sur 24 mois

Si, malgré la remise immédiate offerte par l’opérateur, vous ne souhaitez pas ou ne disposez pas du budget pour acheter votre smartphone préféré au comptant, Bouygues Telecom vous offre une option simple et pratique : une offre de financement sur 24 mois sans frais. Grâce à cette solution, vous pouvez vous offrir un nouveau smartphone en ne dépensant presque rien à l’achat et en payant le reste progressivement sur deux ans.

Quels sont les prix des forfaits Avantages Smartphones de Bouygues Telecom ?

Les forfaits mobile Bouygues Telecom autour desquels sont articulés cette vente Flash sont, naturellement, facturés chaque mois. Ils incluent chacun une généreuse enveloppe data en 5G, dont une partie est utilisable à l’étranger (UE et DOM notamment), la téléphonie illimitée, ainsi que des services plus (remplacement du smartphone en cas de vol, 2ème carte SIM, etc.).

Ils sont proposés aux tarifs suivants, avec 24 mois d’engagement :