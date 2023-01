40Go à 10€ par mois : Le forfait responsable et solidaire de Bouygues Telecom vs le forfait mobile Le One de YouPrice !

Si vous souhaitez changer de forfait mobile sans dépasser le seuil de 10€ par mois, ces deux offres mobiles sans engagement de durée avec 40Go de data devraient vous intéresser ! Nous vous proposons de découvrir ici le forfait responsable et solidaire de Bouygues Telecom et l'offre Le One de l'opérateur YouPrice. Les détails par ici !

Le forfait mobile responsable et solidaire de Bouygues Telecom : 40€ à 10€ par mois

Né d'une idée de Bouygues Telecom,l'opérateur Source Mobile vous permet à la fois de faire des économies et de faire un geste à la planète avec son forfait mobile solidaire et responsable. Celui-ci est facturé au prix fixe et rond de 10€ par mois et comprend de belles prestations chaque mois. En craquant pour cette offre mobile, vous pourrez en effet utiliser jusqu'à 40Go par mois. Et pas de gaspillage, si vous n'utilisez pas la totalité de votre enveloppe Web, vous pourrez convertir vos gigas non consommés en gouttes puis les transformer en dons pour l'association de votre choix. Environnement, entraide ou cause animale, c'est vous qui choisissez l'association qui vous tient à coeur parmi les 1000 présentes via l'application Source Mobile. Avec cette dernière, des astuces vous sont proposées pour vous aider à mieux gérer votre consommation au quotidien. Notons que depuis le lancement, plus de 4 706 494euros ont été reversés à plus de 1 000 associations.

En plus des 40Go valables en France, ce forfait pas cher et sans engagement de durée contient 10Go afin de rester connecté depuis l'étranger (UE et DOM). Pour ce qui est des communications, vous pourrez profiter des appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, UE et DOM. Vous profiterez de la qualité du réseau Bouygues Telecom

Le forfait Le one de YouPrice : un abonnement flexible de 20 à 40Go dès 7.99€ par mois

L'opérateur YouPrice de son côté propose une offre mobile flexible et sans engagement de durée comprenant entre 20 et 40Go. Ce forfait est en promotion dès 7.99€ et ce pour une période de 6 mois. Autre avantage, vous pourrez choisir entre le réseau Orange ou SFR à la commande. Pour ce qui est de l'ajustement, YouPrice applique ces trois seuils :

jusqu'à 20Go : 7,99€ par mois pendant 6 mois puis 9.99€

de 20Go à 30Go : 8,99€ par mois pendant 6 mois puis 12.99€

de 30Go à 40Go : 9.99€ par mois pendant 6 mois puis 14.99€

De plus, avec ce forfait pas cher, vous disposerez de 10Go depuis l'ensemble des pays de l'Union européenne et DOM. Par ailleurs, vous pourrez appeler et échanger vos messages et MMS sans compter aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les destinations précitées.