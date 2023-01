Démarrez bien l’année avec ce forfait mobile flexible dont le prix ne change pas, même après 1 an

Les forfaits mobiles flexibles ont la cote actuellement ; et ça se comprend ! Parfaits pour éviter le gaspillage, ils permettent de faire de belles économies toute l’année. En la matière, Prixtel fait clairement partie des meilleurs MVNO. Il le démontre d’ailleurs une fois de plus à travers sa série limitée Oxygène : un forfait à la fois économique, éco-friendly, sans engagement et sans prix qui change, même après 1 an !