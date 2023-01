Passez à la 5G sans vous ruiner avec ce nouveau forfait mobile 130Go à seulement 12.99€ et pas que la 1ère année

Le nouveau forfait 130Go Auchan Telecom parfait pour passer à la 5G à petit prix

L'opérateur Auchan Telecom met en avant un nouveau forfait mobile spécial 5G à petit prix. Cette offre connectée sur les antennes 5G de Bouygues Telecom bénéficie en effet d'une remise de 12€ par mois et passe ainsi au prix canon de 12.99€ par mois. Ce tarif promotionnel est par ailleurs valable sans condition de durée, autrement dit, vous ne subirez pas de hausse de prix au bout de quelques mois. Autre atout, cet abonnement de téléphone est sans engagement de durée, vous pourrez donc rompre à tout moment votre forfait sans aucuns frais.

Avec ce forfait mobile, vous pourrez consommer jusqu'à 130Go d'internet jusqu'en 5G en France métropolitaine. Vous disposerez aussi des appels, SMS et MMS illimités en métropole et lors de vos voyages à travers les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer pour communiquer avec vos proches sans compter. En UE et DOM, Auchan Telecom met également à disposition 17Go de données mobiles en 4G pour vous permettre de rester connecté en voyage.

Rappelons que pour passer la vitesse 5G, vous devez être équipé d'un Smartphone 5G, souscrire à un forfait 5G et vous situer dans une zone couverte.

Autre bon plan : un forfait illimité 50Go de 4G à 9.99€ sans condition de durée

Si vous ne remplissez pas toutes les conditions nécessaires pour passer à la 5G, Auchan Telecom propose un autre forfait pas cher incluant une confortable enveloppe Web de 50Go sur le réseau 4G de Bouygues Telecom. Cet abonnement mobile 50Go est proposé au prix de 9.99€ par mois sans condition de durée et sans engagement. En plus de ce beau volume Web, vous profiterez des appels, SMS et MMS à volonté en métropole et lors de vos séjours en Europe et dans les DOM. En voyage depuis ces dernières zones, vous disposerez de 9Go de données mobiles.