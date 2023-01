Le match des forfaits mobile 80Go à moins de 10€ et sans engagement sur le réseau Orange

Un forfait mobile 80Go à 9.99€ sur le réseau Orange

Les opérateurs YouPrice et Lebara commercialisent chacun un forfait mobile avec 80Go d'internet en France métropolitaine au prix de seulement de 9,99€ par mois. Ces deux offres mobiles fonctionnent sur le réseau Orange, meilleur réseau de France depuis 12 ans selon les résultats d'enquêtes menées par l'ARCEP. Ces abonnements sont tous deux sans engagement de durée, vous pourrez ainsi mettre un terme à votre abonnement à tout moment et sans aucuns frais à votre charge.

Quel opérateur choisir YouPrice ou Lebara Mobile ?

Si ces deux forfaits pas chers incluent une enveloppe Web de 80Go en France sur le réseau 4G d'Orange, quelques détails pourraient bien faire la différence. Pour ce qui est du prix, les deux opérateurs appliquent le même tarif à savoir 9,99€ par mois. YouPrice de son côté vous garanti ce prix fixe durant toute la durée de votre abonnement et pour toute souscription avant le 6 février inclus.



Autres indication, le forfait mobile Le Snow de YouPrice est flexible à la consommation internet de 80Go à 120Go en France métropolitaine. Le forfait Lebara Mobile est quant à lui bloqué et renouvelé tous les 30 jours. Lebara vous offre 2Go le premier mois d'abonnement et la carte SIM tandis que YouPrice facture 10€ pour les frais d'activation.



Concernant les services, les deux offres vous permettent d'appeler et d'échanger des SMS sans compter depuis la France. Les MMS sont quant à eux en illimité en métropole uniquement chez YouPrice, Il n'y a donc pas de MMS dans l'offre Lebara, vous pourrez toutefois utiliser les applications telles que Whatshapp, facebook...pour échanger vos photos avec vos proches.



Pour l'étranger, l'offre Le Snow de YouPrice comprend jusqu'à 16Go depuis l'UE et les DOM ainsi que les appels, SMS et MMS illimités. Le forfait 80Go de Lebara ne propose pas de services à l'étranger dans son offre; il faudra pour cela souscrire à un Pass.

Enfin, la 5G est accessible en option à 5€ par mois avec le forfait Le Snow de YouPrice.