Nouveau ! Un forfait mobile 3 Go en Série Limitée à seulement 6,99 €/mois chez Cdiscount Mobile

Vous recherchez un forfait mobile pas cher pour téléphoner sans limites et naviguer quotidiennement sur le web ? Cdiscount frappe fort avec son nouveau forfait mobile à moins de 7 € par mois. Une Série Limitée à prix mini, sans engagement et sans condition de durée. Découvrez vite ce bon plan destiné aux petits budgets !

Avec ce nouveau forfait mobile, profitez de 3 Go d'Internet sans casser votre tirelire !

Pour 6,99 €/mois seulement (même après un an), Cdiscount vous permet de profiter des appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l'Union européenne et les DOM.

Côté données mobiles, ce nouveau forfait pas cher inclut une enveloppe de 3 Go utilisables en France métropolitaine sur le réseau 4G de Bouygues Telecom. Vous bénéficierez donc de la qualité du réseau de l'opérateur qui couvre 99 % de la population, avec une connexion allant jusqu'à 600 Mb/s en débit descendant et 100 Mb/s en débit ascendant.

Vous partez à l'étranger ? Cdiscount Mobile vous accompagne, en vous offrant 3 Go de data supplémentaires (oui, oui, supplémentaires) depuis l'Union européenne (30 destinations) et l'Outre-Mer (8 destinations).

Cdiscount, un opérateur virtuel ultra-compétitif depuis 2016

Bien connu des consommateurs pour ses bons plans proposés sur son site e-commerce, Cdiscount s'est lancé dans la téléphonie mobile en novembre 2016. L'opérateur virtuel (MVNO), filiale du groupe EI Telecom, s'attache depuis à proposer des forfaits mobiles à prix cassé.

Vous pensez que 3 Go d'Internet ne permettront pas de répondre à vos attentes ? Cdiscount propose actuellement 3 autres forfaits sans engagement en Série Limitée :

un forfait mobile 4G avec 50 Go de data (+ 9 Go en Europe et dans les DOM) à 9,99 €/mois ;

un forfait mobile 4G avec 100 Go de data (+ 12 Go en Europe et dans les DOM) à 12,99 €/mois, avec 1 mois offert ;

un forfait mobile 5G avec 130 Go de data (+ 25 Go en Europe et dans les DOM) au prix exceptionnel de 12,99 €/mois.

Il y a forcément un forfait mobile qui vous correspond. C'est le moment d'en profiter !