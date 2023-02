Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G : Dernière démarque ! 39% de promotion sur cet excellent smartphone !

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G, est un excellent smartphone doté d'un très bon rapport qualité-prix.Profitez de 39% de réduction et d'un code de réduction sur ce smartphone puissant.

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G est un smartphone milieu de gamme de Xiaomi lancé en Mars 2022. Il s'agit de la meilleure version possible de la gamme Redmi Note 11 grâce à son grand écran et sa puce 5G. Il possède une fiche technique très impressionnante :

Un écran AMOLED de 6,67 pouces , 120Hz et Full HD+

, 120Hz et Full HD+ Une puce Mediatek Dimensity 920 5G épaulée par 8Go de RAM

Un capteur grand angle de 108 Mpx

Une énorme batterie et la charge super rapide

La version soldée et le moins chère actuellement est la version 8Go de RAM et 256Go de stockage. Son prix passe de 599€ à seulement 351,99€ soit 39% de réduction. Utilisez le code KIR8100 pour atteindre ce prix avec la réduction de 8€. Un excellent prix pour ce smartphone si performant !

Look : que nous propose le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G?

Le Redmi Note 11 Pro Plus 5G est proposé à l'achat en trois coloris différents : bleu, gris et vert. Il a un poids de 204 g et a pour dimensions 163,65 x 76,19 x 8,34 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP53 : il présente une assurance contre les dépôts de poussière et la pluie. Du point de vue des connecteurs, il inclut un port jack et un port USB Type-C 2.0. Le mobile est double SIM (nano SIM). Au niveau de l'affichage, l'écran du Redmi Note 11 Pro Plus 5G, smartphone de Xiaomi, est doté d'une dalle AMOLED Dot Display avec une diagonale de 6,67 pouces, 120 Hz de taux de rafraîchissement et une définition de 2400 X 1080 px. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales.

Performances et autonomie

Le portable intègre une puce Mediatek Dimensity 900, appuyée par une RAM de 8 Go. L'appareil est équipé d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,5 GHz ainsi que d'une puce graphique Mali G68 MC4. Du côté réseau et connectivité, l'appareil possède la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6 (ax). L'appareil utilise la version Android 11. Sa batterie intègre 4 500 mAh de capacité. Pour recharger votre portable en un rien de temps, ce smartphone est équipé d'une charge rapide de 120 W.

Photos et vidéos

Le Redmi Note 11 Pro Plus 5G embarque quatre objectifs pour les photographes amateurs, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal possède 108 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.8. Pour sa part, le deuxième objectif arrière est doté d'une résolution de 8 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière se caractérise quant à lui par 2 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.4. L'objectif avant se caractérise, lui, par une résolution de 16 Mpx. Réalisez vos clips vidéo en 4K@30 IPS. Ce mobile embarque aussi un stabilisateur non.