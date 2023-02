Forfaits mobile dès 6,99 € de 30 à 130Go : découvrez les nouvelles bonnes affaires Auchan Telecom

6,99 €/mois pour un forfait mobile 30 Go !

Vous êtes à la recherche d'un abonnement mobile pas cher avec une confortable enveloppe Web ? Nous ne pouvons que vous recommander la nouvelle promo proposée par l'opérateur Auchan Telecom. Cet abonnement de téléphone se compose des caractéristiques suivantes :

30 Go de data sur le réseau Bouygues Telecom dans l'Hexagone

8 Go de data depuis l'Outre-Mer et depuis toute l'UE

appels, SMS et MMS illimités dans la métropole, depuis les départements d'Outre-mer et depuis l'Union européenne

Son tarif ? 6,99 €/mois, le tout sans douche froide au bout de quelques mois, puisque ce super bon plan est valable sans condition de durée ! Cette offre mobile est sans engagement, et vous pouvez à n'importe quel moment vous laisser séduire par un autre forfait.

Le nouveau forfait ajustable de 70 à 110Go dès 9,99 €/mois

Auchan Telecom propose un nouveau forfait mobile ajustable de 70 à 110Go dès 9.99€ par mois. Cet abonnement de téléphone est vendu sans condition de durée au prix phénoménal de 9,99 €/mois. En souscrivant à cette offre mobile illimitée, vous pourrez bénéficier jusqu'à 110Go de data sur le réseau 4G de Bouygues Telecom en France métropolitaine. Par ailleurs, parmi les services de ce forfait de téléphone, vous profiterez de 18 Go de data depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE. Avec ses appels, SMS et MMS illimités, et ce, en France métropolitaine, depuis les DOM et depuis l'Union européenne, ce forfait mobile pas cher va en plus en ravir plus d'un. Avec cette offre mobile en promotion, il n'y a pas de délai minimum à respecter si vous décidez de résilier votre forfait. C'est tout l'intérêt de choisir un abonnement sans engagement !

Un maxi forfait mobile 130Go de 5G pour 12,99 €/mois, ça vous branche ?

Vous vous classez parmi les gros consommateurs de données mobiles ? Auchan Telecom ne vous a pas oublié, et met en promo une maxi offre 130Go compatible 5G. Ce forfait de téléphone pas cher vous est offert au très bon tarif de 12,99 €/mois et pas que la première année.

Cet abonnement mobile en promotion comprend 130 Go de data sur le réseau 5G Bouygues Telecom, et ce, dans l'Hexagone. Les services proposés par ce forfait de téléphone pas cher comprennent en plus 17 Go de data et ce, depuis les DOM et depuis l'UE. De plus, si cette offre mobile en promotion vous intéresse, vous aurez la possibilité d'appeler et d'envoyer des SMS/MMS en illimité dans la métropole, depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne. Si vous n'êtes pas entièrement satisfaits, vous avez la liberté de changer de forfait à votre guise.