Promos chez Free : trois forfaits mobile illimité dès 6.99€ par mois !

C’est parfois un véritable casse-tête de choisir un forfait mobile. Pourtant, ce n’est pas le nombre d’offres qui manque ! Dans ce domaine, Free fait office de pionnier avec ses forfaits mobile illimités et sans engagement à partir de 6,99€ par mois. Vous vous interrogez sur les trois offres mobiles proposées par l’opérateur ? On vous dit tout dans cet article.

Prix mini pour le forfait Free 2H avec option booster

Savez-vous qu'il est possible de profiter d'un forfait illimité à 6,99€ chez Free Mobile avec les appels, SMS & MMS illimités en France métropolitaine ? C'est grâce à l'option booster proposée par l'opérateur, facturée 4.99€ par mois, qui vous offre également 1Go de data au lieu de 50 Mo. Pour bénéficier de cette offre, il vous suffit de souscrire au forfait Free 2h à 2€ et à l'option booster lors de votre commande.

La série Free 110Go en promo à 14,99€ pendant un an

Avec 110Go de data en 4G/4G+ à seulement 14.99€ par mois pour une durée de 12 mois, c’est l’une des meilleures offres du moment ! Après cette période, votre abonnement sera automatiquement transféré vers le forfait Free à 19.99€ par mois, offrant encore plus de services et compatible avec le réseau 5G.

Ce forfait mobile très complet vous permet de bénéficier des avantages suivants :

Une enveloppe Web de 110Go en France et un accès illimité au WiFi Free

Une enveloppe data de 16Go par mois en 4G lors de vos déplacements en Europe et dans les DOM

Les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et les DOM (hors Mayotte)

Les SMS et MMS illimités en France métropolitaine

Les SMS illimités vers les DOM et depuis l'UE et les DOM

Et en bonus,un accès premium inclus à l’application Free Ligue 1 !

Passez à la vitesse supérieure avec le forfait Free 5G 210 Go

C’est l’offre phare de Free, sans doute l’une des meilleures offres 5G illimité à ce tarif ! Le forfait 210Go (data illimitée si vous êtes abonné Freebox) vous offre la puissance de la 5G sans engagement de durée. Cette offre est facturée 19.99€ par mois, mais si vous possédez une Freebox pop, vous pouvez l'obtenir à partir de 9.99€ par mois. Avec ce forfait 5G, vous pouvez consommer jusqu'à 210Go de 4G/5G en France métropolitaine. Vous pouvez appeler sans limite vers les mobiles et fixes en France, aux États-Unis, au Canada, en Chine, dans les DOM, et vers les fixes de 100 destinations. Les SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine et les SMS sont illimités vers les DOM.

En plus, vous obtenez gratuitement l'application Free Ligue 1 Uber Eats avec ce forfait Free.