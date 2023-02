Xiaomi Redmi Note 11 Pro : Cet excellent rapport qualité prix passe à 269€ chez ce marchand !

Ce très bon rapport qualité-prix sorti en fin 2021 sera idéal pour vous accompagner en 2023. En effet, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro profite d'un excellente fiche technique pour un prix très abordable. Xiaomi a vraiment réalisé un très bon smartphone tout en vous permettant de ne pas vous ruiner pour vous offrir un smartphone performant et design. Il possède une bonne fiche technique avec :

Un écran AMOLED de 6,67 pouces FULL HD+

Une puce Snapdragon 695 puissante accompagnée de 6Go de RAM

puissante accompagnée de De très bon capteurs photos dont un de 108 Mpx !

Une grande autonomie avec sa batterie de 5000 mAh et la charge rapide 67W

Un très bon smartphone polyvalent, dernièrement au tarif de 329€. Aujourd'hui, il est disponible au prix de 269,99€, une très bonne réduction pour ce smartphone milieu de gamme !

Le look de ce Redmi Note 11 Pro

Le Redmi Note 11 Pro est proposé à l'achat en trois coloris différents : blanc, gris et bleu. Il a un poids de 202 g et mesure 164.19 x 76.1 x 8.12 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP53, une assurance contre la poussière et la pluie. Un port jack et un port USB Type-C 2.0 sont disponibles sur l'appareil. Vous pourrez utiliser une carte nano SIM sur votre appareil. Le smartphone Redmi Note 11 Pro est équipé d'un écran AMOLED Dot Display avec une définition de 2400 X 1080 px, 120 Hz de taux de rafraîchissement et une diagonale de 6,67 pouces. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un système de reconnaissance faciale pour le déverrouiller et d'un lecteur d'empreintes digitales.

Photo et vidéo

Pour les photos et vidéos, cinq modules photos sont présents sur le Redmi Note 11 Pro , quatre à l'arrière et un module frontal. L'objectif principal possède 108 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.9. Pour ce qui est du deuxième objectif arrière, il est doté d'une résolution de 2 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.4. Le troisième objectif arrière se caractérise, lui, par 2 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.4. Quant à lui, le dernier objectif arrière propose une résolution de 8 Mpx et une ouverture relative de FOV 118 °. Le seul objectif avant intègre pour sa part 16 Mpx de résolution. D'un point de vue des clips vidéo, le portable est capable de capturer en 4k.

Que nous promet le Xiaomi côté performances et autonomie ?

Sous le capot, le mobile embarque la puce Snapdragon 695, appuyée par une RAM de 6 Go. L'appareil propose un processeur 8 cœurs cadencé à 2,2 GHz ainsi qu'une puce graphique Adreno 619. Du côté connectivité et réseau, le portable possède la 4G ainsi que le wifi 5 (ac). Android 11 est installé sur l'appareil. Il est alimenté par une batterie d'une capacité de 5 000 mAh avec charge rapide (67 W).