Honor Magic5 Lite : une offre de lancement canon pour le smartphone au meilleur rapport qualité/prix du moment

Finesse et légèreté envers et contre tout

Destiné à des utilisateurs jeunes et actifs, le Honor Magic5 Lite adopte un look tout en finesse et en légèreté. Fidèle au « Lite » inclus dans son nom, il possède des dimensions assez compactes (161,6 x 73,9 mm), des tranches fines de seulement 7,9 mm et ne pèse que 175 g. Il est donc discret, peu encombrant, et aussi facile à manipuler qu’à ranger dans une poche. Des caractéristiques qui sont loin d’être évidentes, sachant que sous sa coque, le Magic5 Lite de Honor cache une grosse batterie de 5100 mAh qui lui offre une autonomie exceptionnelle. C’est tout simple : il n’existe aucun autre smartphone équipé d’une batterie de ce type qui soit aussi fin et léger !

Plus de deux jours avant une nouvelle recharge

Avec le Honor Magic5 Lite, le mot « autonomie » prend tout son sens. La batterie de 5 100 mAh de ce smartphone lui permet en effet de fonctionner en utilisation moyenne pendant plus de 48 heures avant de se décharger.

Pour ceux qui n’ont pas la possibilité ou le temps de charger leur téléphone plusieurs fois au cours de la journée, c’est donc le compagnon idéal. Une fois sa batterie pleine, le Magic5 Lite vous suit en effet dans vos aventures pendant longtemps avant d’exiger une nouvelle charge. Et là, tout va très vite ! Compatible avec la technologie Honor SuperCharge à 40 W, la batterie de ce smartphone se recharge intégralement (de 0 à 100 %) en moins de 1 heure et 20 minutes. Mieux, il suffit de 10 minutes de charge pour récupérer assez d’énergie pour 5,3 heures de lecture de vidéos sur Youtube. Vous pouvez donc, grâce à plusieurs petites recharges, conserver une bonne autonomie toute la journée.

Zéro compromis pour un rapport qualité/prix imbattable !

Sa bonne autonomie, le Honor Magic5 Lite la doit aussi en partie à son excellent processeur, un SoC Snapdragon 695 gravé en 6 nm. Compatible 5G, cette puce est épaulée par une mémoire RAM de 6 Go extensible virtuellement de 5 Go supplémentaires afin de conserver la fluidité et la réactivité de l’appareil en toutes circonstances. Vous pouvez ainsi profiter pleinement de vos séances de jeu sur mobile et faire fonctionner toutes les applications les plus exigeantes du Store sans risque de bug ou de ralentissement. Bien qu’affiché à un tarif très accessible (à partir de 379 €), ce smartphone ne fait donc aucun compromis sur la puissance !

Et il n’en fait pas non plus sur le design, puisque les matériaux utilisés pour sa fabrication sont tous d’excellente qualité, à l’image de son solide châssis mat et de sa belle coque aux coloris brillants. En main comme à l’œil, le

Honor Magic5 Lite a donc tout d’un smartphone premium.

Ce n’est pas son bel écran AMOLED de 6,7 pouces en Full HD+ et rafraîchi à 120 Hz qui fera dire le contraire. Avec sa luminosité maximale de 800 nits et ses bords incurvés,marque de fabrique des smartphones haut de gamme du fabricant, il garantit une expérience immersive et n’a rien à envier aux écrans des smartphones Premium du marché. Ajoutez à tout cela, une triple caméra arrière « Matrix Ring » magnifiquement intégrée au design arrière de l’appareil, dans le style désormais à la gamme Magic de la marque chinoise. Plus efficace que celui de son aîné, ce module photo comprend notamment un capteur grand-angle de 64 mégapixels qui délivre des clichés nets, lumineux et bien colorés.



Honor Magic5 Lite : une offre de lancement à ne pas rater !

Pour le lancement de ce nouveau smartphone, Honor propose une offre promotionnelle inédite. En effet, pour tout achat effectué directement sur le site du fabricant, vous bénéficiez d’une remise immédiate de 50€ avec le code AMG5L50CPS. En prime, la maison vous offre également gratuitement, un bracelet d’activités Honor Band 7 ! A l’instar du Honor Magic5 Lite, ce nouveau bracelet d’activités d'une valeur de 59,90€ possède une solide autonomie (jusqu’à 2 semaines), ainsi qu’un bel écran AMOLED de 1,47 pouce. Capable de faire le monitoring de 96 différentes activités sportives, c’est l’accessoire sportif idéal !