Xiaomi 13 Pro vs Galaxy S23 Ultra : lequel choisir ?

Le design est un peu une affaire de goût et chacun pourra trouver des avantages pour l’un ou pour l’autre. Le mobile Samsung Galaxy S23 Ultra propose un design très épuré avec un dos totalement plat et des capteurs photo qui semblent juste posés dessus, dans le coin supérieur gauche, au risque d’accumuler un peu la poussière. Le Xiaomi 13 Pro, pour sa part, dispose d’une plaque carrée qui intègre les capteurs, celle-ci dépassant légèrement de la surface arrière de l’appareil. Celui-ci est en céramique donc voulu pour être particulièrement résistant contre du verre renforcé pour le mobile Samsung.

Concernant le gabarit, le Samsung est plus large que le Xiaomi de 4 mm et ils sont presque aussi grands l’un que l’autre avec une hauteur de 162,9 mm pour le Xiaomi 13 Pro et 163,4 mm pour le S23 Ultra. Le Xiaomi 13 Pro fait 8,4 mm contre 8,9 mm pour le mobile de Samsung. C’est lui le plus lourd avec un poids de 233 grammes contre 229 grammes.

Lequel offre les meilleures performances et la charge la plus rapide ?

Si vous souhaitez avoir le mobile qui propose les meilleures performances, c’est le Samsung qu’il faut choisir étant donné qu’il profite d’un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 « for Galaxy », ce qui signifie qu’il s’agit d’une version spécifique de la puce originale dont la fréquence d’horloge du cœur principal est supérieure et qui a été optimisé pour une synchronisation parfaite en matériel et logiciel. LE Xiaomi 13 Pro est équipé de la version « classique » du Snapdragon 8 Gen 2. Le mobile Xiaomi embarque 8 Go de mémoire vive alors que le Samsung est décliné avec 8 ou 12 Go de RAM. Pour fonctionner, le Galaxy S23 Ultra embarque une batterie d’une capacité de 5000 mAh contre 4820 mAh pour le Xiaomi 13 Pro, mais il a l’avantage de se recharger beaucoup plus rapidement supportant la charge à 120 watts contre 45 watts seulement pour le mobile Samsung. Les deux peuvent se recharger sans fil, mais là aussi, celui de Xiaomi est plus rapide que son concurrent sud-coréen.

Lequel propose l’écran le plus intéressant ?

En ce qui concerne l’écran, celui du Samsung fait 6,8 pouces en diagonale contre 6,73 pouces, les deux disposant une dalle AMOLED incurvée sur les deux côtés. La définition est quasiment identique avec 1440x3200 pixels pour le Xiaomi et 1440x3088 pixels pour le Samsung. Les deux utilisent une dalle LPTO capable d’ajuster la fréquence de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz pour optimiser la fluidité des défilements et l’économie d’énergie. Les deux sont compatibles avec le format HDR10+ pour les plateformes qui l’utilisent, mais le Xiaomi 13 Pro a l’avantage de supporter aussi le format Dolby Vision. Samsung annonce une luminosité maximale de 1750 cd/m² contre 1900 cd/m² revendiqués par Xiaomi. Ce dernier est protégé avec la technologie Corning Gorilla Glass Victus contre du Victus 2, plus solide pour le mobile Samsung.

Le Xiaomi 13 Pro et le Samsung Galaxy S23 Ultra sont compatibles 5G, NFC et Bluetooth avec une puce gérant le Wi-Fi 6E. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran, mais celui du Xiaomi 13 Pro a l’avantage de pouvoir capter la fréquence cardiaque de l’utilisateur, en cas de besoin. Les deux appareils sont certifiés IP68 donc totalement étanches à l’eau ainsi qu’à la poussière. Le Xiaomi peut compter sur la présence d’un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle.

Quelles configurations pour faire des photos et tourner des vidéos ?

Enfin, pour les photos, le Samsung Galaxy S23 Ultra est équipé d’un capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement avec un capteur de 12 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle associé à deux caméras de 10 mégapixels pour un zoom 3x et un zoom 10x, stabilisés optiquement pour limiter les bougés. De son côté, le Xiaomi 13 Pro embarque un capteur principal de 1 pouce de 50 mégapixels Sony IMX989 avec 8 lentilles accompagné de deux capteurs de 50 mégapixels dont le premier peut gérer les photos ultra grand-angle et les macros tandis que le deuxième permet de zoomer optiquement à 3,2x. Pour se prendre en selfie, le Xiaomi 13 Pro utilise un capteur de 32 mégapixels contre un module de 12 mégapixels à l’avant du Samsung, capable de filmer en mode HDR10+ pour gérer efficacement les zones sombres et claires des séquences avec un maximum de détails. Les deux smartphones sont capables de filmer avec une définition Ultra HD 8K à 30 images par seconde pour le mobile Samsung et 24 images par seconde pour son concurrent du jour.