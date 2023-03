Quel est le meilleur forfait responsable ? Battle entre Source Mobile de Bouygues Telecom et Oxygène de Prixtel !

Vous vous souciez de l'environnement ? Sachez que vous pouvez agir à votre échelle en choisissant un forfait mobile écoresponsable. Et devinez quoi ? Les opérateurs virtuels Prixtel et Source Mobile offrent des forfaits responsables et écologiques particulièrement intéressants à un tarif très abordable. En plus de contribuer à la protection de la planète, vous économiserez également de l'argent ! Alors, quelle offre choisir, entre le forfait Prixtel Oxygène à seulement 6,99 € par mois et l'abonnement Source Mobile, qui propose 40 Go pour 10 € par mois ?

Prixtel Oxygène, le forfait qui fait respirer la planète

Un opérateur de téléphonie mobile sur le réseau SFR qui s'adapte à vos besoins réels et qui ne nuit pas à l'environnement, c’est possible ? Oui ! Il s’agit de Prixtel, le MVNO innovant qui révolutionne le marché des télécommunications.

En effet, Prixtel est le seul opérateur mobile qui compense à 100 % les émissions de CO2 générées par l'utilisation de ses forfaits mobiles. En choisissant le forfait Prixtel Oxygène, vous pouvez réduire votre impact environnemental, car le numérique est un secteur énergivore et nos consommations smartphone émettent jusqu'à 30 kg de CO2 par an !

Prixtel Oxygène : comment ça marche ?

Le forfait Prixtel Oxygène se base sur un système de paliers pour s’adapter à votre consommation réelle. Ainsi, pour 6,99€/mois, vous obtenez 20 Go de data. Si vous avez besoin de plus, vous pouvez opter pour un forfait entre 20 et 40 Go pour 12,99€/mois ou entre 40 et 60 Go pour 15,99€/mois. Vous avez également accès aux appels, SMS et MMS illimités vers les mobiles et les fixes en France mais aussi vers les pays de l’Union Européenne et les DOM.

Source Mobile : le forfait responsable et solidaire de Bouygues Telecom

Connaissez-vous Source Mobile, ce forfait mobile responsable pas tout à faire comme les autres ? Il s’agit en réalité d’une initiative de Bouygues Telecom qui permet à ses clients de contribuer à différentes causes en s'abonnant à un forfait unique. Ce forfait ne coûte que 10€ par mois et comprend une quantité de données de 40 Go, ainsi que des appels, des SMS et des MMS illimités. En utilisant l'application dédiée, vous pouvez suivre votre consommation en temps réel.

Source Mobile : comment ça marche ?

Le principe est simple, et pourtant, il fallait y penser. Vous ne consommez pas tous vos gigas ? Donnez-les ! En effet, pour chaque gigaoctet que vous n'utilisez pas pendant le mois, vous accumulez des "gouttes" - des crédits virtuels que vous pouvez utiliser pour soutenir une association de votre choix. Certaines de ces associations sont liées à l'environnement, vous permettant ainsi d'agir positivement pour la planète, les animaux ou une autre cause qui vous tient à coeur.

Prêt à faire un geste pour la planète ?

Je craque pour Source mobile