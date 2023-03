Prolongation : le forfait B&YOU 130Go en 5G à 15,99€ est encore disponible !

Un max de data en 5G pour 15,99€ par mois, ça vous tente ?

C’est officiel : l'offre 130 Go en 5G est encore disponible à un prix mini, ce qui la rend parfaite pour les gros consommateurs de données mobiles. Ne passez pas à côté de ce bon plan ! Pour seulement 15,99€ par mois, vous pouvez profiter d'un forfait mobile incluant 130 Go de données mobiles utilisables en France, dont 30 Go exploitables en Europe et dans les DOM, ainsi que des appels, SMS et MMS illimités. Avec cette offre en 5G, vous allez surfer à toute vitesse grâce à un débit 5 fois plus élevé et une vitesse de téléchargement multipliée par 7.

De plus, vous pourrez profiter de la qualité du réseau Bouygues Telecom, qui a été classé deuxième meilleur réseau mobile en France par l'ARCEP.

Et ce n’est pas tout : contrairement à certaines offres, vous ne serez pas confronté à une augmentation de prix après quelques mois. En effet, ce tarif est valable sans condition de durée !

Besoin de plus de data ? Craquez pour le forfait 200 Go

130 Go ce n’est pas suffisant pour vous ? B&You propose une autre offre sans engagement comprenant une enveloppe massive de data pour seulement 19,99€ par mois.

Avec le forfait 200 Go B&YOU, vous disposerez de :