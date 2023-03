Lancement prochainement d’un nouveau smartphone Samsung Galaxy A24 ? la fiche et les visuels en fuite

Samsung vient de présenter les nouveaux smartphones de milieu de gamme Galaxy A34 5G et Galaxy A54 5G et pourrait prochainement annoncer le modèle d’entrée de gamme, le Galaxy A24. L’ensemble de sa fiche technique et quelques visuels viennent d’être publiés sur la toile et dont voici tous les détails.

Récemment la marque sud-coréenne a lancé ses smartphones de milieu de gamme Galaxy A34 5G et Galaxy A54 5G. Et ces derniers reprennent le design des séries plus haut de gamme comme les Galaxy S23. Ils ont en effet un dos extrêmement épuré avec des capteurs photo qui semblent juste posés sur la coque arrière. Ils pourraient être rapidement rejoints par un nouveau venu plutôt d’entrée de gamme le Galaxy A24. Si on en croit les visuels publiés par un site web turc, celui-ci pourrait avoir également un design extrêmement épuré avec des blocs de photos dans leur plus simple appareil dans le coin supérieur à gauche. À l’avant, il aurait une encoche en forme de goutte d’eau pour abriter le capteur à selfie et les bords de son écran semblent assez épais, notamment celui qui se trouve dans la partie inférieure. Le smartphone est pressenti pour être disponible en couleur argent, noir, Bourgogne ou citron vert.

À quelles caractéristiques techniques faut-il s’attendre ?

Selon les dernières rumeurs, le Samsung Galaxy A24 serait équipé d’un écran de 6,5 pouces avec une dalle Super AMOLED et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Sa luminosité maximale serait de 1000 cd/m². Le mobile pourrait être alimenté par un chipset Qualcomm Snapdragon 680 associé à 4 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage extensibles via une carte micro SD. Le smartphone aurait un capteur photo principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement pour limiter les bougés lors des prises de vue. Cela constituerait l’un des principaux atouts de cet appareil. Il y aurait également un capteur de 5 mégapixels pour les photos en mode ultra grand-angle et un troisième capteur, de 2 mégapixels, celui-ci pour les photos en mode macro. Pour se prendre en selfie, le mobile proposerait un capteur de 13 mégapixels servant également pour les appels vidéo. Il y aurait un lecteur d’empreinte digitale installé sur le côté, au niveau du bouton de mise en veille. L’appareil ferait 195 grammes sur la balance pour des dimensions de 162,1x77,6 mm et une épaisseur de 8,3 mm. Reste à patienter un peu pour avoir la confirmation ou non de la disponibilité prochaine de nouveau modèle et à quel prix il sera proposé.