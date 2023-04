Vivo a interdiction de vendre des smartphones en Allemagne, la faute de Nokia

Récemment, les marques Oppo et OnePlus ont dû arrêter de vendre des smartphones en Allemagne suite à la décision d’un tribunal allemand qui a jugé que les brevets détenus par Nokia, mais utilisés par les deux sociétés devaient être payés, ce qui n’était pas le cas. La marque Vivo se retrouve dans le même cas. En effet, Vivo et Nokia avaient conclu un accord sur les droits des licences du deuxième utilisables par le premier jusqu’à la fin de l’année 2021, mais ensuite, Vivo ne se serait pas acquitté des droits nécessaires à l’exploitation des technologies Nokia.



La même décision est tombée à l’encontre de Vivo et la marque a reçu l’interdiction de vendre des smartphones sur le territoire allemand. La société a annoncé son intention de faire appel de cette décision. La marque a ainsi réagi sur son site, indiquant qu’elle cherche toujours un accord sur le renouvellement de l’accord de licence de brevet avec Nokia et précise : « Au cours des dernières années, vivo a conclu des accords de licences croisées avec de nombreuses sociétés de premier plan. Nous avons négocié avec Nokia le renouvellement des licences mutuelles, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas pu parvenir à un accord. Nous croyons fermement que Nokia n'a pas encore rempli son obligation d'offrir une licence à des conditions "FRAND" (équitables, raisonnables et non discriminatoires). »

Vivo continue : « Nous avons lu avec déception la décision du tribunal de district de Mannheim et nous nous sommes préparés à suspendre la vente et la commercialisation des produits concernés via les canaux officiels de vivo Allemagne, si nécessaire. Nous nous préparons à faire appel de la décision et examinerons d'autres options. En attendant, nous poursuivrons les négociations avec Nokia pour résoudre le problème conformément aux conditions "FRAND". »

Quel avenir pour Vivo ?

Pour son avenir, la marque précise que : « Nos projets d'engagement à long terme sur le marché allemand restent inchangés. Vivo continuera à être présent en Allemagne à l'avenir et nos clients pourront continuer à compter sur notre service. Il n'y a pas d'impact sur nos activités en dehors de l'Allemagne. »

Par rapport à Oppo et OnePlus, Vivo proposait une gamme plus restreinte et il se pourrait que son retrait du marché allemand ne soit pas trop difficile à encaisser, mais quid des autres marchés ? L’avenir de la marque semble quelque peu incertain même si elle tente de rassurer. Nous verrons dans les prochains mois quelle tournure cette décision peut prendre pour la société chinoise.