Samsung Galaxy A33 : Saisissez l'opportunité et profitez du meilleur prix chez Amazon pour ce smartphone Samsung populaire !

Le polyvalent Samsung Galaxy A33 est actuellement à son prix le plus bas chez Amazon ! Profitez de ce smartphone doté d'un excellent rapport qualité-prix pour un coût réduit grâce à ce bon plan !

Le Samsung Galaxy A33 est un smartphone très polyvalent qui conviendra à chacun grâce à son prix bas et ses bonnes performances générales. Sorti en Mars 2022, le A33 vient d'être remplacé par le Galaxy A34 ce qui explique sa baisse de prix récente. Ce smartphone Samsung possède un bon écran AMOLED de 6,4 pouces, profite de bonnes performances grâce à sa puce Exynos et ses 6Go de RAM. Actuellement ce bon smartphone est disponible à son prix le plus bas chez Amazon, alors si vous chercher une bonne affaire pour moins de 300€, cette offre est faite pour vous !

Les caractéristiques principales du Galaxy A33

Écran : 6,4 pouces Super AMOLED, FHD+ (2400 x 1080 pixels), 90 Hz

6,4 pouces Super AMOLED, FHD+ (2400 x 1080 pixels), 90 Hz Processeur : Exynos 1280

Exynos 1280 RAM : 6 Go

6 Go Stockage : 128 Go, extensible via microSD jusqu'à 1 To

128 Go, extensible via microSD jusqu'à 1 To Appareils photo arrière : Capteur principal : 48 MP, f/1.8 Ultra grand-angle : 8 MP, f/2.2 Macro : 2 MP, f/2.4 Profondeur : 2 MP, f/2.4

Appareil photo avant : 13 MP, f/2.0

13 MP, f/2.0 Batterie : 5 000 mAh, charge rapide 15 W

La fiche technique du Galaxy A33 est très complète pour son prix. Outre son très bon écran et ses bonnes performances, il offre une grande polyvalence en terme de photographie grâce à ses nombreux capteurs. Sa batterie de 5000 mAh lui permet d'afficher une très belle autonomie ce qui est appréciable.

Promo Samsung Galaxy A33: Au prix le plus bas chez Amazon !

Actuellement le Samsung Galaxy A33 est à 270€ chez Amazon, un prix bas puisque ce smartphone est sorti à 379€ l'année dernière. Si vous êtes à la recherche d'un smartphone polyvalent, pas cher et récent alors le Samsung Galaxy A33 est un très bon choix !