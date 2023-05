Xiaomi Redmi Note 12 Pro : Une offre imbattable après les French Days chez ce marchand !

L'excellent Xiaomi Redmi Note 12 Pro sorti il y a 2 mois est à un prix fou chez Rakuten ! Profitez de cet excellent smartphone à seulement 263€ au lieu de 369€ chez d'autres marchand, soit plus de 100€ d'économies sur cet excellent smartphone récent. Une offre à saisir immédiatement puisque le dernier Xiaomi se vend comme des petits pains et c'est normal vu la qualité du produit ! En effet, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro possède tout pour plaire, un superbe écran AMOLED, une puissance idéale pour un utilisation quotidienne intensive, de très bonne capacités photo et une bonne autonomie. Bref, il conviendra parfaitement à tous. Alors foncez sur cette offre incroyable !

Le look de ce Redmi Note 12 Pro

Le Redmi Note 12 Pro est proposé à l'achat en trois couleurs différentes : noir, blanc et bleu. Il a un poids de 187 g et a pour dimensions 162,9 x 76 x 7,9 mm. Concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP53 : il ne craint pas la poussière et l'eau. Pour ce qui est des connecteurs, il dispose d'un port USB Type-C 2.0. L'appareil n'accepte qu'une carte nano SIM. Au niveau de l'écran, le smartphone Redmi Note 12 Pro est équipé d'une dalle AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 2400 X 1080 px de définition et une diagonale de 6,67 pouces. À noter que l'écran est également enrichi d'un capteur d'empreintes digitales et d'un moteur de reconnaissance faciale pour le déverrouiller.

Que nous offre le dernier Xiaomi côté performances et autonomie ?

Du côté des performances, le mobile opte pour une puce Mediatek Dimensity 1080. Cette dernière est dotée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,6 GHz. Elle possède par ailleurs une puce graphique Mali-G610 MC3. La RAM de l'appareil est de 6 Go. Au niveau du réseau et de la connectivité, le portable intègre la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6. L'appareil utilise la version Android 12. Ce smartphone est doté de la charge rapide 67 W. Côté endurance, ce smartphone est équipé d'une batterie de 5 000 mAh de capacité.

Photos et vidéos

Le Redmi Note 12 Pro embarque quatre objectifs pour tout ce qui est photos et vidéos, trois à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal se caractérise par 50 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière propose pour sa part une résolution de 8 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Concernant le dernier objectif arrière, il intègre 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Le seul objectif avant est doté, lui, d'une résolution de 16 Mpx. D'un point de vue des clips vidéo, l'appareil peut enregistrer en 4k.