Xiaomi 11T Pro : A seulement 381€ chez Amazon pour cet excellent haut de gamme !

Le Xiaomi 11T Pro est un smartphone haut de gamme sorti par Xiaomi en Septembre 2021. Sorti avec de nombreuses innovations et de superbes capacités, le Xiaomi 11T Pro reste un smartphone très pertinent pour être acheter en 2023. En effet, ce smartphone Xiaomi possède un excellent écran, une très bonne puissance, des capacités photos incroyables pour 2021 et une bonne autonomie. Mais surtout son prix aujourd'hui est presque dérisoire compte tenu de ses performances ! Profitez d'un prix incroyable sur le Xiaomi 11T Pro chez Amazon où ce smartphone est trouvable à seulement 381€ !

Fiche technique du Xiaomi 11T Pro : Innovant en 2021, toujours performant en 2023

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, résolution Full HD+, taux de rafraîchissement de 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, résolution Full HD+, taux de rafraîchissement de 120 Hz Processeur : Qualcomm Snapdragon 888

: Qualcomm Snapdragon 888 RAM : 12 Go

: 12 Go Stockage : 128 Go ou 256 Go, non extensible

: 128 Go ou 256 Go, non extensible Caméra arrière : Triple caméra - 108 MP (principal), 8 MP (ultra grand-angle), 5 MP (téléobjectif macro)

: Triple caméra - 108 MP (principal), 8 MP (ultra grand-angle), 5 MP (téléobjectif macro) Caméra avant : 16 MP

: 16 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 120W

En 2021, le Xiaomi 11T Pro était l'un des smartphones apportant quelques innovations importantes. Un immense capteur photo de 108 Mpx et l'Hypercharge qui permet de recharger le smartphone en 19 minutes. Il possède un très bon écran et de bonnes performances surtout pour un smartphone à un prix inférieur à 400€.

Promo Xiaomi 11T Pro : Amazon le propose pour vraiment pas cher !

Le meilleur prix du Xiaomi 11T Pro est chez Amazon, il est à 381€ actuellement en bleu. Un excellent prix pour ce smartphone performant qui sera un excellent investissement en 2023. Profitez vite de ce prix bas avant que les stocks soient écoulés !