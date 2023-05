Xiaomi 12T Pro : Ce marchand français propose ce haut de gamme avec 28% de réduction et un code promo !

Le Xiaomi 12T Pro est un smartphone ultra performant sorti par Xiaomi en 2022 pour concurrencer les meilleurs smartphones de Samsung et Apple tout en étant moins cher que les flagships de ses concurrents. Sorti au prix de 799€, le Xiaomi 12T Pro est un concentré de technologie qui a propulsé Xiaomi sur le devant de la scène. Sa puce dernière génération, son capteur 200 Mpx et l'Hypercharge 120W font de ce smartphone un produit à part sur le marché qui possède de sacrés avantages et un prix contenu. D'autant plus qu'il est déjà possible de le trouver à 200€ de moins que lors de sa sortie ! Sur Rakuten, le marchand français "Kirin-Mall" noté 4,7/5 propose le Xiaomi 12T Pro neuf à 561,99€ grâce à une promotion de 28% et du code promo "KIR8100". Un excellent prix pour un smartphone aussi performant !

Xiaomi 12T Pro : Une fiche technique impressionnante !

Écran : Écran AMOLED de 6,67 pouces, résolution Quad HD+

: Écran AMOLED de 6,67 pouces, résolution Quad HD+ Processeur : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM : 8 Go / 12 Go

: 8 Go / 12 Go Stockage : 256 Go

: 256 Go Caméra principale : Triple ou quadruple capteur, avec un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra-grand-angle (8MP) , un macro (2MP)

: Triple ou quadruple capteur, avec un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra-grand-angle (8MP) , un macro (2MP) Caméra frontale : 20 mégapixels

: 20 mégapixels Batterie : 5000mAh avec Hypercharge 120W, charge sans fil et charge sans fil inversée

Une fiche technique hors-norme qui concurrence directement les Samsung Galaxy S22 Ultra ou les derniers iPhone 14 Pro pour un prix bien plus acceptable. Ses principaux avantages sont : le capteur 200 Mpx, la recharge rapide, 0 à 100% en 19 minutes, il filme en 8K et possède une puce puissante et un écran performant. Si on devait chercher la petite bête ? On notera l'absence de certification étanchéité et... c'est tout ! Pour moins de 570€, c'est pas mal non ?

Promo Xiaomi 12T Pro : Ce marchand français sur Rakuten casse les prix !

Pour le meilleur prix du Xiaomi 12T Pro, c'est vers Rakuten qu'il faut se tourner et plus précisément vers le vendeur français Kirin-Mall (noté 4,7/5 sur + de 5000 ventes) qui propose ce smartphone pour 569,99€ contre 799,99€ à sa sortie en 2022. De plus, profitez de 8€ de remise avec le code KIR8100. La livraison est gratuite et le Club R, programme de fidélité de Rakuten vous promet 28,50€ de remise en bon d'achat pour l'achat de ce smartphone. Une offre à saisir immédiatement pour réaliser des énormes économies sur cet excellent smartphone !