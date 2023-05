Xiaomi Redmi Note 12 Pro : Obtenez ce smartphone abordable à un prix encore plus bas avec ce code promo, seulement 2 mois après sa sortie !

Venez découvrir l'incroyable offre sur le Xiaomi Redmi Note 12 Pro ! Il passe de 399€ à sa sortie à maintenant 239€ chez Rakuten ! Ce smartphone milieu de gamme est un excellent compris entre performance et qualité, alors n’hésitez plus !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est sorti il y a moins de 2 mois, ce Xaomi très récent vous permet de vous offrir un smartphone de qualité sans débourser une fortune. Le retrouver à ce prix exceptionnel de 239 € sur Rakuten est une offre à ne pas manquer ! En effet, uniquement aujourd’hui vous pouvez profiter d'un code promo : RAKUTEN 20 qui permet de vous faire économiser 20€ pour 159 € d'achat ! C'est pourquoi, aujourd'hui on le retrouve à ce prix défiant toute concurrence.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro : Un des meilleurs milieux de gamme du marché

Écran : Écran AMOLED de 6,67 pouces, résolution de 1080 x 2400 pixels ,120hz

Grâce à son écran AMOLED de 120hz vous pourrez naviguer sur Internet, jouer, lire des articles avec une fluidité remarquable et une image agréable. De plus, avec son autonomie et sa charge très rapide ( chargeur 67w ) ne vous souciez plus de votre batterie ni de quand le recharger ! Ce smartphone est se qui ce fait de mieux en termes de polyvalence avec un prix très compétitif tout particulièrement aujourd'hui.

La promotion du Redmi Note 12 Pro sur Rakuten

Rakuten à taper fort avec son code promo ( RAKUTEN 20 ) qui est valable uniquement aujourd'hui. Jamais auparavant, ce smartphone n'a reçu une telle promotion surtout 2 mois après sa sortie. Le vendeur de chez Rakuten est un vendeur avec 2146 ventes et une notation de 4,8 sur 5. Ce qui signifie que c'est un vendeur fiable. Si malheureusement, vous lisez cet article trop tard, vous pouvez quand même le retrouver à 259 € sur Rakuten. Il reste quand même intéressant.