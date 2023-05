Xiaomi Redmi Note 12 Pro : Le meilleur rapport qualité-prix de 2023 est déjà disponible à moins de 300€ chez Amazon, incroyable !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est sorti il y a très peu de temps, mais il est déjà possible de le trouver à des prix fous ! Profitez de plus de 100€ de réduction sur l'un des meilleurs rapport qualité-prix de l'année !

On tient peut-être le meilleur rapport qualité-prix de l'année alors que nous sommes qu'en Mai. En effet, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro vient de sortir, mais son prix est tellement bas actuellement et sa fiche technique tellement alléchante que c'est difficile de trouver mieux ! Un grand écran AMOLED 120Hz de 6,67 pouces, un puce Dimensity 1080 polyvalente, 8Go de RAM, longue autonomie, charge rapide et de bons capteurs photos... Rien à redire, surtout avec son prix actuel ! Sorti au prix de 399€, il est actuellement à 287€ sur Amazon (au moment où j'écris ses lignes). Un prix fou pour un smartphone aussi récent et performant !

Fiche technique Xiaomi Redmi Note 12 Pro : Meilleur rapport qualité-prix de l'année, vraiment ?

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Chipset MediaTek Dimensity 1080

: Chipset MediaTek Dimensity 1080 RAM : 6 ou 8 Go de mémoire vive extensibles

: 6 ou 8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 128 ou 256 Go de stockage interne non extensibles

: 128 ou 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 50+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 50+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Lecteur d’empreinte digitale sur le profil

Batterie : 5000 mAh compatible charge 67 watts

: 5000 mAh compatible charge 67 watts Système d’exploitation : Android 13 avec une surcouche logicielle MIUI 14

Pour un prix de sortie à 399€, c'est très bien. Pour un prix inférieur à 300€, c'est de la folie. Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro, fait mieux que son prédecesseur et offre une meilleure performance et de meilleures photos. Son grand écran AMOLED est clairement excellent, son autonomie est très bonne et sa vitesse de charge impressionnante. Sa nouvelle puce lui permet d'être encore plus fluide. Bref, rien à redire, pour un budget inférieur à 300€ / 400€ vous ne trouverez pas mieux que ce smartphone. Nous lui avons attribué la note de 5 étoiles sur 5 dans notre test.

Promo Xiaomi Redmi Note 12 Pro : A moins de 300€, c'est l'affaire du mois !

Quelques mois après sa sortie, le prix du Xiaomi Redmi Note 12 Pro chute complètement sur Amazon et Rakuten. Nous avons choisi de vous présenter l'offre d'Amazon car elle concerne la version 8Go de RAM ce qui vous garanti encore plus de fluidité pour un prix très bas. Sorti au prix de 429€, cette version est actuellement à 287€ chez Amazon, tout simplement incroyable.