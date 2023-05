Voici des forfaits mobiles illimités qui atomisent les prix dès 3,99 €

30 Go pour un forfait illimité chez Auchan Télécom

Auchan Telecom propose un forfait pratique pour ceux qui n’ont pas besoin d'énormément de volumes de données mobiles : un forfait pas cher offrant 30 Go de data en France métropole et 8 Go de données en 4G depuis l’UE et les DOM pour seulement 6,99 € par mois. Avec lui, vous avez aussi accès à des appels, SMS et MMS illimités ! Ce forfait est idéal pour ceux qui ont besoin de faire des économies tout en disposant du nécessaire en termes de volume de data pour leurs applications mobiles préférées.

5 Go avec ce forfait sans engagement

Si vous préférez encore moins de données mobiles, Auchan télécom propose un forfait sans engagement avec un tout petit prix de 3,99 € qui vous offre l’accès à 5 Gigas de données mobiles à utiliser en France métropolitaine, en Union européenne, mais aussi dans les départements d’outre-mer. Une super offre, accompagnée d'appels, SMS et MMS illimités vers la France.

10 Go et un forfait pas chers avec Auchan Télécom

Pour un peu plus de gigas, vous pouvez opter pour le forfait 10 Go à seulement 4,99 € par mois, avec un accès à des appels, SMS et MMS illimités, mais aussi 6Go en 4G dans l’Union européenne et les départements d’outre-mer. De quoi faire du bien à votre porte-monnaie et votre téléphone !

70 Go pour un max de data !

Si vraiment vous êtes un gros consommateur de données mobiles, alors il vous faut le forfait 70 Go de Auchan Télécom. Celui-ci offre également 13 Go en 4G en UE et dans les DOM, le tout pour 8,99 € sur le réseau de Bouygues Telecom, l’un des meilleurs réseaux en France avec des appels, SMS et MMS illimités !