Xiaomi Poco F4 : Après la sortie du Poco F5 nous pouvons le retrouver à seulement 325€ chez ce marchand !

Le Xiaomi Poco F4 est un smartphone de milieu de gamme ayant un super rapport puissance/prix. En effet, ce Xiaomi est très performant notamment grâce à son processeur. Il se débrouille très bien en termes de photographie. Il est équipé d'un capteur principal de 64 MP. Cet appareil photo propose une qualité de photo impressionnante ! Les couleurs sont réalistes, son équipement photos est de qualité, les photos et vidéos sont nettes qu'on utilise le zoom ou non. Un autre gros point fort de ce smartphone, c'est sa batterie de 4500 mAh et sa recharge rapide ( 67 W ). Vous pouvez tenir plus d'1 journée en utilisation normale et sa recharge rapide est très performante ! N'hésitez plus venez profiter de la super offre sur le Poco F4 à seulement 325€ grâce à la sortie du Poco F5 !

Les caractéristiques principales du Xiaomi Poco F4

Écran : AMOLED 120hz, de 6,67 pouces

AMOLED 120hz, de 6,67 pouces Processeur : Snapdragon 870

Snapdragon 870 Mémoire RAM : 6 Go

6 Go Stockage interne : 128 Go / 256 Go

128 Go / 256 Go Caméra principale : 64 MP

: 64 MP Caméra avant : 20 MP

20 MP Batterie : 4 500 mAh avec charge rapide ( 67 W )

Les caractéristiques du Xiaomi Poco F4 sont bonnes. Il propose des compostant de qualités. Ce smartphone est polyvalent et pourra vous accompagner dans toutes vos tâches ! Vous pouvez lui demander ce que vous voulez, il répondra avec aisance et fluidité ! Le Poco F4 à un parfait rapport qualité/prix. C'est pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs smartphones milieu de gamme de 2022.

La promotion sur le Xiaomi Poco F4 chez Rakuten

Grâce à la sortie du Xiaomi Poco F5, le Poco F4 reçoit de nombreuses réduction en ce moment. Cependant, c'est actuellement la meilleure offre possible sur ce smartphone ! Si vous souhaitez vendre votre ancien smartphone, c'est possible sur Rakuten ! Il vous suffit de suivre les instructions sur la page du Xiaomi Poco F4 chez Rakuten ! N'hésitez plus et laissez vous séduire par ce smartphone hyper polyvalent à seulement 325€ !