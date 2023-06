Samsung Galaxy S22 Plus : Ce smartphone haut de gamme se retrouve à seulement 786€ chez Cdiscount ! Venez découvrir l'expérience premium de Samsung à bas prix !

Le Samsung Galaxy S22 Plus est un smartphone haut de gamme sortie par Samsung en 2022. Depuis la sortie du Galaxy S23, son prix ne cesse de baisser, il est désormais beaucoup plus abordable et bien plus intéressant ! Les performances du Samsung Galaxy S22 Plus restent très bonnes, même si bien évidemment le Galaxy S23 propose de meilleures caractéristiques. Le Galaxy S22 Plus est équipé d'un écran de bonne qualité, large et lumineux. Celui-ci vous permettra de regarder vos films, vidéos, etc en toute tranquillité. Ses capteurs photos sont également très bons. Il propose une caméra principale de 50 MP ce qui est très bon ! Ses photos sont nettes et les couleurs sont bien dosées. Pouvoir retrouver ce smartphone hyper complet à seulement 709€ chez Rue du Commerce !

Les caractéristiques principales du Samsung Galaxy S22 Plus

Écran : AMOLED 120hz, de 6,6 pouces

AMOLED 120hz, de 6,6 pouces Processeur : Samsung Exynos 2200

: Samsung Exynos 2200 Mémoire vive (RAM) : 8 Go

: 8 Go Stockage interne : 128 Go, 256 Go, extensible via carte microSD

128 Go, 256 Go, extensible via carte microSD Caméra principale : 50 MP

50 MP Caméra frontale : 10 MP

10 MP Batterie : 4 500 mAh avec charge rapide et charge sans fil

Les caractéristiques du Samsung Galaxy S22 Plus sont très bonnes. On ne pouvait que s'attendre à cette qualité pour un smartphone haut de gamme. Il est puissant, avec un grand écran, et fait de bonnes photos et vidéos. En effet, il propose une qualité vidéo 8k ! Il est également bon en termes d'autonomie, sa batterie peut tenir 1 journée en utilisation normale et sa charge rapide est performante !

La promotion du Samsung Galaxy S22 Plus chez Rue du commerce !

Le Samsung Galaxy S22 Plus se retrouve plus souvent en réduction due à la sortie du Galaxy S23. Cependant, c'est la première fois qu'on peut le retrouver si peu cher ! Si vous souhaitez revendre votre ancien smartphone, c'est possible grâce à Rue du commerce ! Il vous suffit de suivre les instructions sur la page du Samsung Galaxy S22 Plus sur Rue du commerce. N'hésitez plus et offrez-vous un Samsung haut de gamme pour seulement 786€ !